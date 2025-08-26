Minister po vožnji z 225 km/h: Zdaj bom bolj pozoren

Turški minister za infrastrukturo Abdulkadir Uraloğlu je na družbenem omrežju x objavil video, v katerem vozi po avtocesti blizu glavnega mesta Ankara s hitrostjo 225 kilometrov na uro. Ob videu je zapisal #TurkeyAccelerates (Turčija pospešuje). Hitrost na turških avtocestah je omejena na 135 kilometrov na uro.

Med vožnjo je poslušal govore predsednika Recepa Tayyipa Erdoğana in tradicionalno narodno glasbo.

»Želel sem si ogledati avtocestni odsek Ankara–Niğde in sem po pomoti prekoračil omejitev hitrosti. Od zdaj bom bolj pozoren, omejitev hitrosti velja za vse,« se je po prekršku pokesal minister.

Pozneje je objavil še kazen, ki jo je prejel za prehitro vožnjo. Ta je znašala 9267 lir oziroma 194 evrov.