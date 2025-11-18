Ali so polnozrnati kruh res polnozrnat? Preverili 58 vzorcev

Da so polnozrnata živila vir vlaknin in pomembna za naše zdravje, nam je večinoma znano. Toda ali živila, denimo kruh, ki se oglašuje kot polnozrnat, res upravičuje to poimenovanje in vsebuje vsaj 80 odstotkov polnozrnate moke, kot določa pravilnik o kakovosti pekovskih izdelkov? Na Inštitutu za nutricionistiko so v raziskavi, ki so jo predstavili pred jutrišnjim mednarodnim dnem polnozrnatih žit, ugotovili precejšnja odstopanja, zlasti v manjših, uličnih pekarnah. Kolikšna so bila ta odstopanja in kakšen bi bil učinek na naše zdravje, če bi be kruh zamenjali s polnozrnatim?