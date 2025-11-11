Jakov Jozinović: brez svojih pesmi, a s polnimi dvoranami

Jakov Jozinović je dvajsetletni hrvaški glasbenik, ki izstopa s čustvenimi in pristnimi nastopi. Oboževalce, ki prihajajo tudi iz Slovenije, je navdušil s priredbami najbolj znanih hrvaških pesmi, zdaj pa svoje koncerte razprodaja v rekordno hitrem času.

Njegovo glasbeno pot so zaznamovali predvsem posnetki na družbenih omrežjih, ko je pred nekaj meseci tako rekoč čez noč zaslovel z izvedbo pesmi Oliverja Dragojevića in Đorđa Balaševića. Prvič je medijsko pozornost pritegnil leta 2018, ko je nastopil v oddaji Zvjezdice.

Leta 2021 je nastopil v oddaji Supertalent, kjer je z izvedbo pesmi Bohemian Rhapsody navdušil žirijo in občinstvo ter se uvrstil v polfinale. Od takrat pogosto nastopa v lokalih in na ulicah, zdaj pa že napoveduje svojo prvo avtorsko pesem.

Priredbe

Mediji ga že primerjajo z največjimi balkanskimi izvajalci, saj je razprodal že svoj četrti koncert v beograjskem Sava Centru. Razlika med velikimi zvezdniki in mladim Jakovom je v tem, da mu je to uspelo, ne da bi igral avtorske pesmi. Namesto tega na veselje občinstva na svojih koncertih poje priredbe velikih uspešnic Oliverja Dragojevića, Zlatana Stipišića Gibonnija, Miroslava Škore in Petra Graša.

O koncertu v Tovarnici kulture v Zagrebu je na instagramu dejal, da so bile vstopnice razprodane v nekaj minutah, in dodal, da si pred šestimi meseci, ko je tam poslušal Matijo Cveka, s katerim zdaj tesno sodeluje, ni predstavljal, da bo tudi sam nekoč stal na tem odru. Napovedal je tudi velike načrte za svojo kariero.

V Sloveniji vsi koncerti že razprodani

V Ljubljani je zaradi velikega zanimanja nastopil dva zaporedna večera, kjer sta se mu na odru pridružila Matija Cvek in Bojan Cvjetićanin. V prihodnjih dneh bo dvakrat nastopil tudi v Mariboru, kjer je karte prav tako hitro razprodal.

Uspeha Jakov ni pričakoval. »Če bi mi kdo pred enim letom rekel, da bom imel dva razprodana koncerta v Ljubljani, mu ne bi verjel. Ne bi verjel, da bi me sploh kdo poznal, kaj šele da obstaja 3000 ljudi, ki so kupili karte samo zame,« je priznal za radio Aktual. »Trenutno imam tri avtorske pesmi, med njimi tudi skladbo Ja volim,« je dodal.