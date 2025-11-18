  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Kako mlad par lahko kupi svoj prvi dom brez prihrankov in pomoči staršev?

    Sanjski dom ni le stvar želja, temveč odločitveni proces, poudarja finančna svetovalka Ana Vezovišek.
    Do lastnega doma seveda vedno vodi več poti, a vprašanje je, katera je prava: lastno stanovanje, najemniško stanovanje, neprofitna najemnina, (začasno) stanovanje pri starših? FOTO: promocijsko gradivo 
    Galerija
    Do lastnega doma seveda vedno vodi več poti, a vprašanje je, katera je prava: lastno stanovanje, najemniško stanovanje, neprofitna najemnina, (začasno) stanovanje pri starših? FOTO: promocijsko gradivo 
    Tanja Jaklič
    18. 11. 2025 | 12:00
    18. 11. 2025 | 12:51
    A+A-

    Mlad par, po končanem študiju in z redno zaposlitvijo, sanja o svojem prvem domu. Imata povprečno slovensko plačo, nimata prihrankov, na pomoč staršev ne moreta računati, poleg tega živita v Ljubljani, kjer stanovanje zanju stane najmanj 250.000 evrov. Kakšni naj bodo prvi koraki do njunega skupnega doma?

    Ana Vezovišek, Ljubljana, 19. 10. 2021 Foto Voranc Vogel
    Ana Vezovišek, Ljubljana, 19. 10. 2021 Foto Voranc Vogel
     Ana Vezovišek, finančna strokovnjakinja (in tudi avtorica več knjig o tem, kako začrtati brezskrbno finančno prihodnost), pojasnjuje, česa se morata lotiti najprej. Še preden začneta gledati oglase ali se posvetovati z bančnimi svetovalci, bi moral biti njun prvi korak pregled finančne slike. Koliko res lahko vsak mesec namenita za stanovanje, ne da bi ogrozila svoj vsakdan? To ni le vprašanje obrestnih mer ali ponudb bank, ampak trezna analiza prihodkov, stroškov in morebitnih dolgov. 

    A kaj finančna slika sploh pomeni? Preden sploh razmišljamo o kreditu, moramo vedeti, koliko denarja nam vsak mesec ostane. Pregledamo vse svoje prihodke in odhodke – vsaj za zadnjih šest mesecev, še bolje za celotno leto. Le tako bomo dobili realno sliko, kam naš denar res odteka. Če imamo kakšen lizing, limit ali kreditno kartico, se jih poskusimo čim prej znebiti. To so tako imenovani slabi dolgovi, ki obremenjujejo, pa tudi zmanjšujejo našo možnost za pridobitev stanovanjskega kredita. »Šele ko vemo, s čim razpolagamo, lahko realno ocenimo, kolikšen mesečni obrok si sploh lahko privoščimo. Dober preizkus je, da v naslednjega pol leta vsak mesec damo na stran znesek, ki bi ga sicer plačevali za kredit, na primer 700 evrov. Tako bomo zelo hitro občutili, kako bi takšen obrok vplival na naš vsakdan naslednjih dvajset ali celo trideset let, pri čemer moramo imeti v mislih tudi nepredvidene dogodke, ki lahko zamajejo našo sliko,« odgovarja finančna svetovalka. 

    Stanovanje, GAO arhitekti Foto Miran Kambič
    Stanovanje, GAO arhitekti Foto Miran Kambič

    Preden podpišemo kreditno pogodbo ali najemno razmerje, se moramo vprašati: 

    • Imamo likvidnostno rezervo? Priporočljivo je imeti prihranke za vsaj šest mesečnih stroškov, da nas nepričakovani dogodki – izguba službe, bolezen ali višji stroški – ne vržejo iz tira.

    • Kaj se zgodi, če se obrestne mere zvišajo? Pri fiksni obrestni meri ostaja obrok nespremenjen, pri variabilni pa se lahko občutno poveča. Fiksna ni vedno najboljša izbira, zato je dobro spremljati trg in vedeti, kdaj izbrati katero možnost.

    • Ali res razumemo vse pogoje pogodbe? Ne glede na to, ali gre za nakup, najem ali neprofitno stanovanje, moramo natančno vedeti, kaj podpisujemo.

    Do lastnega doma seveda vedno vodi več poti, a vprašanje je, katera je prava: lastno stanovanje, najemniško stanovanje, neprofitna najemnina, (začasno) stanovanje pri starših? Ana Vezovišek poudarja, da v resnici ni ene pravilne rešitve, saj je pomembno, da izberemo tisto, ki ustreza našemu trenutnemu življenjskemu obdobju, prihodkom in ciljem.

    Lastniško stanovanje – najpogostejša, a hkrati najzahtevnejša pot 

    Prednosti: Občutek varnosti in stabilnosti

    Slabosti: Potreba po lastnih sredstvih, dodatni stroški notarjev, zavarovanj in vpisa v zemljiško knjigo. 

    Nakup s kreditom je najpogostejša, a hkrati tudi najzahtevnejša pot. Prednost lastništva je zagotovo občutek varnosti, slabost pa potreba po 10–20 odstotkih lastnih sredstev (pri 250.000 evrih je to vsaj 25.000 evrov, pri čemer bi bilo z vidika varnosti prav, da imamo najmanj 20 odstotkov privarčevanih sredstev), dodatni stroški notarjev, zavarovanj in vpisov v zemljiško knjigo. Ko se odločamo za kredit, primerjajmo ponudbe več bank in se pogajajmo.

    Če se odločimo za nakup, nas čaka še en pomemben korak – izbrati pravo banko in razumeti, pod kakšnimi pogoji bomo dom financirali. V bančne ponudbe se je smiselno poglobiti šele, ko imamo jasno sliko svojih financ. Le tako lahko presodimo, ali so ponujeni pogoji zares ugodni ali se za številkami skriva kaj drugega. Banke ponujajo različne pakete, pri katerih moramo biti zelo previdni. Pogosto so ti povezani z dodatnimi produkti – življenjskim zavarovanjem, kreditnimi karticami ali varčevanjem. Na prvi pogled se takšne ponudbe zdijo privlačne, v resnici pa lahko pomenijo, da je kredit dražji, kot se zdi.

    Za stanovanjski kredit v višini 125 000 evrov, z odplačilno dobo 240 mesecev, je okvirni izračun mesečnega obroka pri NLB 705 evrov. 

    Vezoviškova poudarja: »Pomembno je razumeti, da v efektivni obrestni meri (EOM), ki jo običajno uporabljamo za primerjavo med bankami, ti dodatni produkti niso vedno zajeti. Tako se lahko zgodi, da nam banka ponudi nižjo obrestno mero, a pod pogojem, da sklenemo še zavarovanje ali odprtje posebnega paketa, ki dolgoročno poviša skupne stroške kredita. V praksi je lahko navidezno ugodna ponudba na koncu dražja od tiste, kjer je temeljna obrestna mera nekoliko višja, a brez dodatnih obveznosti. Zato se je pred podpisom pogodbe vedno dobro posvetovati s finančnim svetovalcem ali vsaj natančno preveriti vse pogoje.«

    Najemniško stanovanje – tudi smiselna izbira

    Prednosti: fleksibilnost ob morebitnem upadu prihodkov, nižja začetna obremenitev, manj tveganj

    Slabosti:  brez lastništva in dolgoročne varnosti

    Tudi najem po mnenju Vezoviškove ni nekaj slabega, kot marsikdo misli, ampak lahko postane pametna strategija, še posebej če smo našli ugodno najemnino ali če še nimamo dovolj lastnih sredstev. »Res je, da to v večjih mestih ni pogosto, a življenje v okolici Ljubljane ali v manjšem kraju nam lahko omogoči, da z manjšimi stroški ustvarjamo prihranke.« Sama se ne strinja s pogosto mislijo, da če plačujemo najemnino, bi lahko imeli tudi kredit, ker v praksi to pogosto ni res. »Če za 180.000 evrov vredno stanovanje plačujemo 600 evrov najemnine, bi bil mesečni obrok za enak kredit verjetno 800 evrov ali več – poleg še vseh dodatnih stroškov. Tu se hitro postavi vprašanje plačilne sposobnosti. Zato je pri najemu ključno, da vzporedno varčujemo in si tako gradimo osnovo za kasnejši nakup. Najem je smiselna izbira, kadar bi bila obremenitev s kreditom previsoka ali nimamo začetnega kapitala.«

    Fotografija je simbolična. FOTO: Miran Kambič
    Fotografija je simbolična. FOTO: Miran Kambič

    NLB: Izračun kreditne sposobnosti

    Izračun je poleg osebnega dohodka odvisen tudi od mesečnih življenjskih stroškov, ki niso nujno na ravni minimalnih (745 evrov), števila vzdrževanih članov (otrok in odraslih), obstoječih finančnih obveznosti iz kreditov, lizingov ali drugih zadolžitev. Pri hipotekarnem kreditu je znesek kredita odvisen od višine lastnih sredstev, ki jih kreditojemalec prispeva pri nakupu nepremičnine. Da bi si stranke lažje izračunale svojo informativno kreditno sposobnost in okviren znesek možnega kredita, so na spletni strani objavili oba kalkulatorja: Informativni izračun kredita in Informativni izračun kreditne sposobnosti. Zaradi številnih dejavnikov je vsak izračun kreditne sposobnosti individualen, zato svetujejo, da stranke za natančen izračun in ponudbo stopijo v stik s svetovalci, ki se bodo potrudili poiskati najboljšo ponudbo za stranko.

    Neprofitno stanovanje ali bivanje pri starših – obdobje, ki ga izkoristimo za namensko varčevanje

    Prednosti: nižji mesečni stroški in manjši finančni pritisk v obdobju, ko šele gradimo kariero in dohodek ni na vrhuncu.

    Obenem tudi večja stabilnost, saj se izognemo negotovosti trga najemnin.

    Slabosti: Pri neprofitnih stanovanjih gre za omejeno izbiro (lokacija, velikost, oprema so pogosto kompromis). Manj fleksibilnosti, saj se težje hitro preselimo, če se pokaže boljša priložnost ali se spremenijo potrebe.

    Pri bivanju pri starših pa gre za mešanje finančnih in družinskih odnosov, kar lahko ustvari napetosti ali občutek dolžnosti. Neprofitni najem je redkejša, a ugodna rešitev, saj so najemnine bistveno nižje, kar omogoča več prostora za varčevanje. Res pa so čakalne dobe dolge, stanovanja omejena po lokaciji in velikosti. Podobno velja za možnost, da še nekaj let ostanemo pri starših. »Če to obdobje izkoristimo za namensko varčevanje – na primer vsaj od 30 do 40 odstotkov prihodkov na mesec, lahko v nekaj letih ustvarimo začetni kapital, ki nam bo olajšal pot do kredita in lastnega doma.«

