V času stopnjevanja napetosti pred podelitvijo oskarjev se še vedno preigravajo imena tistih, ki so ostali brez nominacij. Med njimi je film Priscilla Sofie Coppola, ki je ravno pred dvajsetimi leti dobila to nagrado za najboljši izvirni scenarij za film Izgubljeno v prevodu, ki ga je tudi režirala. Mednarodno pozornost je sicer pritegnila že s filmom The Virgin Suicides (1999).

Najmlajša hči Eleanor in Francisa Forda Coppole se je v svet filma dobesedno rodila. Pred kamerami je debitirala, preden je začela govoriti ali hoditi. Pri desetih mesecih je igrala Michaela Francisa Rizzija, dojenčka, ki so ga krstili v Botru (1972), legendarnem filmu njenega očeta. Eden njenih prvih spominov je džungla na Filipinih, kjer je snemal ravno tako eno največjih filmskih mojstrovin vseh časov, Apokalipso zdaj (1979), kakor je povzel El Pais. V Botru II je spet igrala, tokrat deklico na ladji, v zadnjem delu trilogije, ko je bila stara 18 let, ji je pripadla vloga Mary Corleone. Takrat je doživela tudi temno plat sanjskega sveta filma; še vedno se spomni naslovnice z njeno fotografijo in naslovom: Ali je uničila Botra?

Mlado dekle pod žarometi, kritizirano in prestrašeno v svetu močnih moških – vse to je prišlo na dan, ko je brala biografijo Elvis and Me (1985), ki jo je Priscilla Beaulieu Presley napisala skupaj s Sandro Harmon. Zgodba se je je tako dotaknila, da jo je prelila v film. »To je zgodba o močni ženski in njenem iskanju avtonomije,« je dejala 52-letna režiserka lani na beneškem filmskem festivalu, kjer je glavna igralka Cailee Spaeny dobila nagrado za najboljšo žensko vlogo. Film je izšel le leto za filmom Elvis Baza Luhrmanna.

»To je zgodba o močni ženski in njenem iskanju avtonomije,« je dejala 52-letna režiserka lani na beneškem filmskem festivalu o filmu Priscilla. FOTO: Yara Nardi/Reuters

»Še vedno vidim ženske v odnosih, kjer moškim dovolijo, da sprejemajo vse odločitve, tudi zdaj. Zanimivo mi je bilo gledati generacijo moje mame, pa tudi hčere, ki gledajo dele zgodbe in govorijo: 'Nikoli mi ne bi dovolila, da bi mi moški govoril, kaj naj naredim.'« In tudi ona se trudi, kot je dejala za El Pais, da tega ne bi delala svojima hčerkama. Obe – Romy je stara 18 let, Cosima 14 – sta iz njene zveze z glasbenikom Thomasom Marsom, pred tem je bila poročena z režiserjem Spikom Jonzejem.

Boj za avtonomijo Sofie Coppola je bil boj stopiti iz očetove sence. Francis Ford Coppola je dobil pet oskarjev (kot režiser, scenarist in producent), šest zlatih globusov, dve zlati palmi in številne druge nagrade. A po tistem, ko je postala njegova hčerka najmlajša nominiranka za oskarja za najboljši film in najboljši scenarij hkrati, ga mnogi novinarji ne sprašujejo več le o njegovih načrtih, temveč vse več o hčerkinih. Njegovi načrti vendarle niso pri koncu; 84-letni dedek Coppola pripravlja Megalopolis, veliki filmski projekt, o katerem sanja že štiri desetletja.