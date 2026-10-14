Mlekarna Celeia predstavlja VEGSI, svojo prvo linijo rastlinskih izdelkov

Mlekarna Celeia predstavlja eno svojih največjih produktnih novosti zadnjih let – VEGSI, novo linijo 100-odstotno rastlinskih izdelkov, ki je v celoti razvita in izdelana v Sloveniji. Linijo sestavljajo fermentirani rastlinski izdelki iz boba v različnih sadnih in žitnih okusih ter rastlinski namazi iz sončničnih beljakovin z zelenjavo in zelišči. Vsi izdelki nosijo mednarodno priznano oznako V-Label in so brez soje. Z novo ponudbo Mlekarna Celeia svoj portfelj prvič širi na področje rastlinskih alternativ ter odgovarja na spreminjajoče se prehranske navade in pričakovanja sodobnih potrošnikov.

VEGSI Zelene Doline je namenjen veganom in vegetarijancem, pa tudi vse številčnejšim potrošnikom, ki želijo v vsakodnevno prehrano vključevati več živil rastlinskega izvora oziroma kombinirati mlečne in rastlinske izdelke. V Mlekarni Celeia so pri razvoju nove linije posebno pozornost namenili okusu in teksturi ter izboru sestavin, ki izdelke razlikujejo od drugih rastlinskih alternativ na trgu.

Pri razvoju linije VEGSI so posebno pozornost namenili premišljeni sestavi, kar je zahtevalo skrbno izbiro surovin in tehnoloških postopkov ter zagotavljanje stabilnosti in roka uporabnosti izdelkov.

FOTO: Mlekarna Celeia

Za osnovo fermentiranih rastlinskih izdelkov so po številnih testiranjih izbrali bob, tradicionalno stročnico, ki je vir rastlinskih beljakovin. Sočasno so se s tem izognili uporabi alergene soje. Manj uveljavljena surovina je pomenila razvojni izziv, pri katerem je ekipa Mlekarne Celeia z dolgoletnim znanjem fermentacije dosegla kremasto teksturo, uravnotežen okus in stabilnost izdelkov. Obogateni so z vitamini D, B12 in B2 ter so na voljo v okusih limona & ingver, jagoda, žita in borovnica, v tekoči različici pa borovnica, malina & liči ter ananas & kokos.

Inovativno pot so ubrali tudi pri razvoju rastlinskih namazov, katerih osnova so sončnice. Sončnica je sicer znana predvsem kot oljnica, zaradi funkcionalnih lastnosti njenih beljakovin pa so v Mlekarni Celeia prepoznali tudi njihov potencial za razvoj rastlinskih izdelkov. Namazi s kremasto teksturo so na voljo v okusih paradižnik & zelišča in česen & peteršilj.

»Razvoj VEGSI je bil za našo ekipo poseben izziv, saj smo v Mlekarni Celeia prvič stopili na področje izdelkov na rastlinski osnovi. Nismo želeli posnemati izdelkov, ki so že na trgu, ampak razviti svojo zgodbo z zanimivimi rastlinskimi viri beljakovin, odličnimi senzoričnimi lastnostmi in recepturami, za katerimi stoji naše lastno razvojno znanje. Pri tem smo lahko svoje dolgoletne izkušnje s fermentacijo in razvojem mlečnih izdelkov nadgradili ter jih prenesli na povsem drug izdelčni segment. VEGSI je rezultat več let dela in številnih razvojnih poskusov, prilagajanj receptur, tehnoloških preverjanj, degustacij in sodelovanja različnih ekip v podjetju,« pojasnjuje vodja razvoja in tehnologije v Mlekarni Celeia Aleksandra Zajc.

FOTO: Mlekarna Celeia

Vsi izdelki VEGSI nosijo mednarodno priznano oznako V-Label Vegan, ki potrjuje njihovo skladnost z zahtevami za veganske izdelke ter potrošnikom omogoča hitro in jasno prepoznavanje na prodajnih policah. Izdelki VEGSI Zelene Doline so že na voljo na policah vseh večjih trgovcev po Sloveniji.

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