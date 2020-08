Moč za nov začetek Plácida Dominga?

Evropa se mu ni odpovedala

Eden od najboljših

Porcelanast in pozlačen kipec ­Papagena je letos zamenjala steklena, tridimenzio­nalna različica. Foto Der ­österreichische Musiktheaterpreis

Samec Blaž Domingo je lani na ljubljanskem poletnem festivalu nastopil kot dirigent. Slovenske filharmonike je vodil skozi Mozartov Rekviem.

Za 79-letnim opernim pevcem, dirigentom in režiserjemje težko leto: lani avgusta je agencija Associated Press objavila podrobnosti o obtožbah dvajsetih žensk, ki naj bi jih spolno nadlegoval in se do njih neprimerno vedel, kar sta pokazali preiskava sindikata opernih izvajalcev in interna preiskava operne hiše v Los Angelesu.Marca je prišla novica,­ da so Dominga v Acapulcu, kjer ima dom, hospitalizirali zaradi zapletov po okužbi s koronavirusom, konec meseca pa odpustili v domačo nego.A današnji večer – prvič po okrevanju se bo pojavil v javnosti – bo njegov: na letališču W. A. Mozarta v Salzburgu mu bodo na slovesnosti samo za ­povabljene izročili nagrado za življenjsko delo v glasbenem ­gledališču, prejel bo kipec Papagena.Domingo je zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju odstopil s položaja generalnega direktorja operne hiše v Los Angelesu in odpovedal nastope v Metropolitanski operi v New Yorku, odrekli so se mu tudi v Filadelfijskem orkestru in opernih hišah v San Franciscu in Dallasu.V Evropi je drugače. Še zmeraj ga vabijo, 22. avgusta bo s sopranistko ­Saioo Herná​ndez nastopil na gala večeru v Caserti, 28. avgusta bo v veronski areni nastopil na večeru arij, dan pozneje bo veronskemu orkestru dirigiral izbor ljubezenskih opernih duetov, ki jih bosta pelain, na koledarju Dunajske državne opere so septembra, ob začetku sezone, navedeni njegovi štirje nastopi v vlogi Simona Boccanegre v istoimenski Verdijevi operi, januarja prihodnje leto bo pel v Nabuccu.Novico o nagradi je Domingo sprejel »z velikim zadovoljstvom« in dodal, da sovpada s petinštirideseto obletnico njegovega prvega nastopa v Salzburgu.»Za vse nas je zdaj kočljiv trenutek v zgodovini, za naše zdravje in zdravje vsega sveta. Avstrijska nagrada za glasbeno gledališče nam sporoča nekaj čudovitega: naklonjenost do umetnosti, predvsem do glasbe, je pomembna, da bomo našli moč za nov začetek.«Nagrado si je leta 2012 zamislil tenorist, dirigent in oboist, podeljuje jo dunajsko kulturno združenje Art Projekt (letos je porcelanast in pozlačen kipec Papagena zamenjala steklena, tridimenzionalna različica), o prejemnikih nagrad po posameznih kategorijah, skupaj jih je petnajst, pa odloča devetčlanska žirija, ki jo vodi urednica kulture prvega programa avstrijskega nacionalnega radia. Prizorišče nagrade je vsako leto drugje, po Dunaju, Gradcu in Innsbrucku je ­letos na vrsti Salzburg.Žirija je v utemeljitvi zapisala, da je Domingo »z mnogostranskim talentom eden od najboljših in najvplivnejših glasbenih umetnikov na svetu, ki že desetletja postavlja mednarodne standarde na najvišjo raven, slovesa pa si ni pridobil le z repertoarjem, ki obsega več kot 150 opernih vlog, čemur se ni približal noben drug tenorist, ampak tudi kot dirigent in operni režiser.«Ustanovitelj Ebnerjeve nagrade je dodal: »Plácido Domingo je brez dvoma eden od največ­jih umetnikov našega časa, tenorist z več kot 4050 nastopi je kulturni ambasador kot nihče drug.«Lani je nagrado za življenjsko delo prejel nemški wagnerijanski tenorist, pred njim avstrijski basist, leta 2017 ameriška operna zvezda, mezzosopranistka, ki je leta 1961 zaslovela kot črna Venera v Wagnerjevem Tannhäuserju na slavnostih igrah v Bayreuthu. Leta 2016 jo je prejel maestro, leto pred njim ameriški tenorist, leta 2014 pa slovaška koloraturna sopranistka