Moderne kuhinje v letu 2023

Največkrat so zasnovane po odprtem konceptu, z visokimi stropi, dolgimi pulti in pametno zastavljenimi rešitvami ter z naprednimi in kakovostnimi materiali. V nadaljevanju preberite, kakšne so smernice za leto 2023 in kaj iskati pri zasnovi moderne kuhinje.

Čiste in minimalistične linije

Moderne kuhinje največkrat odlikujejo minimalistične in čiste horizontalne linije, brezokvirni elementi, enoten videz in zelo malo dekorativnih elementov. Največkrat so to kuhinje brez ročajev oz. z naprednim odpiranjem elementov na dotik, če imajo ročaje, pa so elegantni in minimalistični. Gospodinjski aparati so večinoma skriti oz. se zlijejo z drugimi elementi (na primer hladilnik ali indukcijska plošča), lahko pa so ravno ti uporabljeni kot dodatek in popestritev, na primer vidna viseča napa. Moderna kuhinja z minimalizmom in čistimi linijami je lahko videti nekoliko monotona, kar pa se velikokrat razbija ravno z detajli in dodatki v različnih materialih, barvah in oblikah.

FOTO: Dom24

Izbrani materiali

Večina modernih kuhinj je lesenih oz. iz imitacije lesa, ki pa ima različno končno obdelavo. Med sodobnimi kuhinjami še vedno prevladuje mat videz, še posebej tisti, ki je odporen proti prstnim odtisom. Tudi visoki sijaj še ni rekel zadnje, velikokrat takšna kuhinja daje vtis elegance in prefinjenosti. Poleg elementov je pomembna tudi kakovost materialov in izdelave, saj brezčasni dizajn zahteva trajnost in odpornost. Kakovostna moderna kuhinja je izdelana iz kakovostnih materialov, s kakovostnimi vodili in drugimi elementi, ki uspešno kljubujejo obrabi in času. Med najbolj pogostimi so les, steklo in kamen, v zadnjih letih pa se vse bolj pojavljajo še marmor in različne kovine.

Funkcionalnost

Moderne kuhinje niso samo čudovite na pogled, temveč v sebi skrivajo tudi izjemno funkcionalnost, ki je v kuhinji še kako pomembna. Pri sodobni kuhinji je vsak element premišljen in izkoriščen do podrobnosti. Zaradi tega so še vedno priljubljene odprte kuhinjske postavitve s kuhinjskim otokom ali kotne postavitve v L- ali U-obliki, kjer med pripravo hrane lažje uporabljamo kuhinjski trikotnik (funkcionalni in hiter prehod med štedilnikom, koritom in hladilnikom). Tudi funkcionalnost posameznih elementov je pomembna, zato najdemo različne elemente, npr. z izvlečnimi visokimi predali ali s predali s polkrožnim ali dvižnim odpiranjem.

FOTO: Dom24

Barve, dodatki in osvetlitev

Barve, ki prevladujejo v sodobnih kuhinjah, so bela, antracit, naravni les, siva in kapučino. Kot smo že omenili, so lahko moderne kuhinje videti nekoliko monotono, zato za popestritev uporabimo različne dodatke. Med smernicami sodobnega opremljanja so to kuhinjski otok v drugem materialu, odprte police, lesen delovni pult, marmornat videz ozadja, izstopajoča armatura, odtenki bakra in medenine ter seveda primerna osvetlitev. Ta ni pomembna samo iz vizualnega vidika, temveč ima pomembno funkcionalno vrednost, saj med pripravo hrane svetlobe ni nikoli preveč.

FOTO: Dom24

Naročnik oglasne vsebine je Dom24