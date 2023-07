Moderne sedežne garniture, ki so trenutno in

Moderno ne pomeni neudobno, kvečjemu sodobna sedežna poleg videza poudarja tudi funkcionalnost. Preberite naš kratki vodnik o izbiri sedežnih garnitur.

Velike sedežne garniture

Ko govorimo o velikih sedežnih garniturah, imamo v mislih predvsem tiste z veliko sedalne površine. Največkrat so kotne sedežne ali sedežne L- ali U-postavitve, v zadnjih časih pa postajajo priljubljene tudi nepravilne oblike. Velike udobne sedežne garniture so izjemno praktične, udobne in funkcionalne, so pa primernejše za velike dnevne sobe, v katerih gostite prijatelje in zabave. Po trenutnih smernicah notranjega oblikovanja je sedežna garnitura postavljena v središče dnevnega prostora, zato izstopajo po svoji obliki, barvi ali materialu.

FOTO: Dom24

Modularne sedežne

Po več kot petdesetih letih se modularne sedežne spet vračajo v naše domove. Njihova ključna prednost je funkcionalnost in možnost spreminjanja, zato so primerne za domove, kjer ni veliko prostora. Po navadi so izdelane v posameznih kosih, ki se lahko poljubno kombinirajo med seboj in iz posameznih delov ustvarjajo sedišče, podaljšano sedišče, ležalnik ipd. Že samo napredno oblikovanje modularne sedežne da prostoru pridih modernosti, še dodatno pa ga lahko naredite sodobnega z drznimi barvami, postavitvami ali materiali.

Ležalniki

Že ime pove, da so ležalniki namenjeni ležanju, zato je njihova ergonomija prilagojena udobju med poležavanjem. Če so udobni kavči in zofe namenjeni pretežno sedenju, so ležalniki kot nalašč za tiste domove, kjer je dnevna soba središče lenarjenja, sprostitve in počitka. Kljub temu pa se na ležalnikih popolnoma udobno tudi sedi. Največkrat so ležalniki iz toplih, mehkih in prijetnih materialov, na primer tekstila ali žameta, moderna sedežna pa si dovoli tudi več drznosti, na primer žive ali neonske barve.

FOTO: Dom24

Globoke sedežne garniture

Globoke sedežne garniture so tiste, ki imajo podaljšano sedišče. Klasična sedežna garnitura ima sedišče globoko okrog 56 cm, medtem ko imajo globoke sedežne garniture naslonjalo pomaknjeno tudi do 80 cm nazaj. So odličen kompromis med udobnim sedenjem in poležavanjem. Veliko modernih različic ima tudi prilagojen naslon, ki se lahko pomika naprej in nazaj ter tako prilagaja vašim potrebam.

Dodatki, ki vaše sedežne delajo moderne

Ni samo čas tisti, ki določa, kaj je sodobno. Obstaja veliko dizajnov, ki so nastali pred več kot 50 leti in še vedno delujejo v koraku s časom. To pa predvsem po zaslugi dodatnih elementov, ki dajejo pridih sodobnosti. Eden takšnih so tanke kovinske noge, zaradi katerih moderne sedežne delujejo lahkotno in minimalistično. Potem so tu še pomične stranice in naslonjalo ter dodatki, kot so vgrajene odlagalne police na koncu. K sodobnemu videzu veliko pripomore tudi material. Kakovostni material v ustrezni barvi lahko naredi ključno razliko v stilu vašega doma.

FOTO: Dom24

Naročnik oglasne vsebine je Dom24 d.o.o.