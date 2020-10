Ne vem, ali si Benečani ne domišljajo preveč, ko skušajo v delčku svoje zgodovine stopiti v Mojzesove sandale. Prerok je ustavil morje, da je svoje ljudstvo lahko varno prepeljal v obljubljeno deželo. Benečani imajo podobno dober razlog, saj hočejo s svojim Mojzesom obvarovati najlepše mesto na svetu pred potopom.



Za preroški sistem zapornic bodo (česar še niso) namenili preroških sedem milijard evrov. Zgradili so za 1560 metrov dolžine ogromnih zapornic, ki ležijo na morskem dnu pred tremi vhodi v laguno. Če je napovedana visoka plima, jih s pomočjo prečrpavanja vode in zraka približno v eni uri dvignejo z dna v obrambni zid. Tretjega oktobra so Benečani govorili o čudežu. Mojzes je zadržal 70 centimetrov plime zunaj lagune. Markov trg je ostal suh, zasilni mostovž je sameval, hiš in številnih lokalov ni posolilo, škornji niso šli v prodajo ... Vsaj en majhen čudež v tem črnem kužnem letu. Milijarde niso bile vržene v morje zaman, milijoni podkupnin so pozabljeni, biser civilizacije lahko ostane vnukom. Še za najmanj sto let, ko se bo morje dvignilo dodatnega pol metra.



Razlogov za popolno veselje ni. Sistem je zelo zapleten, na leto bo stal Benečane 100 milijonov evrov. Koliko zmore zares, bomo še videli.



Slana voda je v Benetkah segala najvišje 4. novembra 1966 (194 centimetrov nad povprečno gladino). V sorodnem Piranu se je to zgodilo 25. novembra 1969 (186 centimetrov nad povprečjem). Benetke in Piran nimata hkrati najvišje plime. So pa v Piranu podobno na mokrem.



Toda Pirančanom in njihovim angelom varuhom še na misel ne pride tako zasoljen prerok. Prezadovoljni bi bili s stotinko ali dvema od tistega, kar porabijo sorodniki z lagune. Prej ali slej bodo morali najti kakega Mojzesu podobnega. Jezijo in prepirajo se, vsak kliče svoje angele na pomoč, da bi ohranili mesto živo in nad gladino. A z jezo, ognjem in mečem doslej še nihče ni prepričal morja.