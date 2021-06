Montažna gradnja: razgibana arhitektura, racionalen tloris (VIDEO)

Naravni material, kot je les, ki pri gradnji montažne hiše prevladuje, vnese v bivalno okolje poseben čar. Tako zgrajena hiša je prijazna do okolja in stanovalcev. Lesena montažna hiša, ki jo predstavljamo v nadaljevanju, izkorišča danosti lokacije in lepe poglede, racionalen tloris pa omogoča udobno življenje petčlanski družini. Arhitekturo in interier hiše so zasnovali v biroju Nava arhitekti, zgradilo jo je podjetje Lumar.