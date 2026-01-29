  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Pri rehabilitaciji po operacijah in resnejših poškodbah je pomembno sodelovanje različnih strok. FOTO: MotionLab
    Galerija
    Pri rehabilitaciji po operacijah in resnejših poškodbah je pomembno sodelovanje različnih strok. FOTO: MotionLab
    Promo Delo
    29. 1. 2026 | 10:22
    9:32
    A+A-

    Bolečine v gibalnem sistemu, poškodbe in omejitve gibanja so sicer pogost spremljevalec sodobnega življenjskega sloga. Nastanejo lahko postopno, kot posledica ponavljajočih se obremenitev, dolgotrajnega sedenja ali nepravilnih gibalnih vzorcev, ali pa nenadoma, ob športnih poškodbah, padcih in operativnih posegih. Ne glede na vzrok pa imajo skupno točko: vplivajo na kakovost življenja, delovno zmožnost in splošno počutje posameznika. Dobra novica je, da bolečine ni treba trpeti.

    Pomembno je, da ne zapademo v začaran krog in ne dovolimo, da bi postale del našega vsakdanjika. Prav zato je pravočasna in strokovno vodena fizioterapevtska obravnava ključnega pomena. Ne le za odpravo trenutnih težav, temveč tudi za razumevanje njihovega ozadja, preprečevanje ponovitev in dolgoročno ohranjanje zdravega gibanja. V takšnih primerih ima pomembno vlogo celostni pristop, ki upošteva posameznikovo telesno stanje, življenjski slog, stopnjo aktivnosti in cilje okrevanja.

    V Ljubljani, v Medicinskem centru Dunajski kristali, deluje MotionLab, sodoben fizioterapevtski center, kjer rehabilitacijo razumejo kot strukturiran proces. Ta proces temelji na natančni oceni gibalnega sistema, individualno zasnovanem načrtu obravnave in premišljenem izboru terapevtskih metod. Njihov cilj je jasen: posamezniku omogočiti varno, učinkovito in čim hitrejšo vrnitev v gibanje, delo, šport in vsakdanje življenje.

    Zakaj izbrati MotionLab:

    • individualni pristop brez hitenja
    • sodelovanje z ortopedi in travmatologi
    • brez čakalnih vrst
    • kombinacija različnih tehnik

    Ne dovolite, da bi vam bolečina zagrenila življenje.

    Pridobite strokovno oceno vašega stanja in individualni načrt obravnave.

    NAROČITE SE NA OBRAVNAVO.

    Ko se rehabilitacija začne z razumevanjem telesa

    Temelj vsake uspešne fizioterapevtske obravnave je razumevanje, kako se telo giblje, kje so njegove omejitve in zakaj so se težave sploh pojavile. V MotionLabu se obravnava vedno začne s poglobljeno oceno gibalnega sistema, pri kateri strokovnjaki analizirajo držo, gibalne vzorce, stabilnost, mišično ravnovesje in obremenitve, ki jih telo prenaša v vsakdanjem življenju ali pri športu.

    Takšen pristop omogoča, da se težave obravnavajo v širšem kontekstu delovanja telesa. Zakaj je to pomembno? Bolečina v kolenu je na primer lahko povezana z omejitvami v kolku, obremenitve v ledvenem delu hrbtenice pa pogosto izvirajo iz pomanjkljive stabilnosti trupa ali spremenjenih gibalnih navad. Prav zato je natančna začetna ocena ključna za oblikovanje učinkovitega rehabilitacijskega načrta.

    Na podlagi ugotovitev strokovnjaki v MotionLabu oblikujejo individualen potek obravnave, ki se sproti prilagaja napredku posameznika. Rehabilitacija ni zastavljena togo ali vnaprej časovno omejena, temveč sledi dejanskemu odzivu telesa. Cilj takšnega procesa je postopno izboljšanje funkcionalnosti, obvladovanje obremenitev ter vzpostavitev stabilnega in varnega gibanja.

    FOTO: MotionLab
    FOTO: MotionLab

    Aktivna faza okrevanja z individualno vodeno rehabilitacijo

    Pomemben del rehabilitacijskega procesa je tudi kineziološka obravnava, ki v MotionLabu poteka kot strokovno vodena, individualno prilagojena rehabilitacijska vadba. Namenjena je obnovi gibalne funkcije po poškodbah, ob bolečinah ali po operativnih posegih ter je ključen korak pri prehodu iz terapevtske obravnave v varno in samozavestno gibanje.

    Kineziološka obravnava temelji na načelih postopnega obremenjevanja in motoričnega učenja. Usmerjena je v ponovni razvoj pravilnih gibalnih vzorcev ter postopno izboljševanje moči, stabilnosti, koordinacije in gibljivosti. Na začetku kineziolog oceni izhodiščno stanje posameznika, nato pa pripravi vadbeni program, ki upošteva njegovo telesno pripravljenost, življenjski slog, morebitno športno dejavnost in cilje rehabilitacije.

    Vadba poteka pod stalnim strokovnim nadzorom, s poudarkom na pravilni izvedbi vaj in ustreznem odmerjanju obremenitev. Kineziološko obravnavo v MotionLabu pogosto izvajajo v sodelovanju s fizioterapevtom, kar omogoča usklajen in celosten rehabilitacijski proces.

    Ko znanje podpre tehnologija

    Sodobna fizioterapija temelji na povezovanju kliničnega znanja in premišljene uporabe tehnologije. V MotionLabu terapevtske metode predstavljajo podporo jasno zastavljenemu rehabilitacijskemu procesu. Napredna oprema omogoča natančnejšo obravnavo, hitrejše okrevanje in boljši nadzor nad posameznimi fazami rehabilitacije.

    Med uporabljenimi metodami je laserska terapija, ki spodbuja regeneracijo tkiv in zmanjšuje vnetne procese. Uporablja se pri akutnih in kroničnih težavah ter kot podpora celjenju po poškodbah ali operativnih posegih. Pomembno vlogo ima tudi terapija Tecar, ki s pomočjo globinskega segrevanja tkiv izboljšuje prekrvitev, pospešuje presnovne procese in podpira nadaljnje terapevtske obremenitve.

    Pri trdovratnejših in kroničnih težavah strokovnjaki uporabljajo globoke udarne valove, ki omogočajo ciljno obravnavo določenih struktur in spodbujajo lokalne regenerativne procese.

    Manualna terapija ostaja pomemben del obravnave, saj z natančno izbranimi tehnikami vpliva na gibljivost sklepov, kakovost mišičnega tkiva in splošno funkcionalnost gibalnega sistema.

    Posebnost MotionLaba je tudi prostor za regeneracijo, t. i. recovery room. Po fizioterapevtski obravnavi lahko posameznik v umirjenem okolju nadaljuje proces okrevanja z elektroterapijo ali limfno drenažo, kar prispeva k razbremenitvi telesa, zmanjševanju napetosti in boljši pripravljenosti na nadaljnje faze rehabilitacije.

    FOTO: MotionLab
    FOTO: MotionLab

    Rehabilitacija v sodelovanju z ortopedsko stroko

    Pri zahtevnejših poškodbah in po operativnih posegih je usklajenost med različnimi strokami izjemnega pomena. V MotionLabu delujejo v tesni povezavi z ortopedsko kliniko, kar omogoča celovit pogled na stanje posameznika in natančnejše načrtovanje rehabilitacije. Takšno sodelovanje prispeva k varnejšemu in učinkovitejšemu poteku okrevanja, saj so terapevtske odločitve usklajene z ortopedskimi priporočili in potekom zdravljenja.

    Povezava z ortopedi ima posebno težo pri pooperacijski rehabilitaciji, pri kateri je treba natančno upoštevati omejitve, faze celjenja in postopno stopnjevanje obremenitev. Sproten pretok informacij med strokovnjaki omogoča, da se rehabilitacijski program prilagaja dejanskemu stanju tkiv in funkcionalnemu napredku, ne zgolj časovnici po posegu.

    Tak interdisciplinarni pristop zmanjšuje tveganje za zaplete, omogoča boljši nadzor nad okrevanjem in pacientu daje večjo varnost. Hkrati prispeva k boljši pripravi na vrnitev k vsakdanjim aktivnostim ali športu, saj rehabilitacija poteka v skladu s celotno klinično sliko posameznika.

    Več časa, več prilagodljivosti in hitrejši dostop do obravnave

    Pomembna prednost sodobne fizioterapevtske obravnave v MotionLabu sta tudi dostopnost in čas, namenjen posamezniku. Proces rehabilitacije je zasnovan tako, da omogoča hitrejši začetek obravnave in večjo prilagodljivost poteku terapije, brez dolgih čakalnih dob.

    Več časa, namenjenega posamezni obravnavi, omogoča poglobljeno oceno stanja, jasno razlago poteka rehabilitacije in sprotno prilagajanje terapevtskih pristopov. Strokovnjaki niso omejeni na vnaprej določene protokole ali eno samo metodo, temveč presojajo, katera kombinacija pristopov je v določenem trenutku za posameznika najbolj smiselna.

    Obravnave v MotionLabu so na voljo samoplačniško, center pa sodeluje tudi z zavarovalnicami z dodatnimi zdravstvenimi zavarovanji, kar številnim pacientom olajša dostop do fizioterapevtskih storitev.

    Gibanje kot temelj kakovostnega življenja

    Zdrav in učinkovit gibalni sistem ima ključno vlogo pri vsakodnevnem delovanju, delu, športu in splošnem počutju.

    Za vse, ki se spopadate z bolečinami, posledicami poškodb ali želite izboljšati kakovost gibanja, je posvet s strokovno ekipo MotionLaba lahko prvi korak k boljši telesni funkcionalnosti in večji kakovosti življenja.

    Informacije o obravnavah, možnostih sodelovanja z zavarovalnicami in terminih so na voljo v fizioterapevtskem centru MotionLab v Medicinskem centru Dunajski kristali v Ljubljani.

    Naročnik oglasne vsebine je MotionLab

