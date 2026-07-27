Moramo Odisejo res videti v Imax kinodvorani?Slovenci imamo eno dokaj blizu

Je film Odiseja Christopherja Nolana res treba gledati v Imaxu? To je vprašanje, ki si ga po premieri zastavljajo filmski kritiki in gledalci po vsem svetu. Odgovor večine je presenetljivo enoten: če imate možnost, je to izkušnja, ki jo je vredno doživeti.

Nolan je namreč Odisejo posnel v celoti z Imax filmskimi kamerami (to je kamera, ki uporablja večji filmski trak ali posebna digitalna tipala, zato zajame bistveno več podrobnosti in širšo sliko kot običajne filmske kamere), kar je prvi takšen celovečerni film v zgodovini. Režiser že vrsto let vztraja, da so veliki formati bistveni del filmskega pripovedovanja, pri Odiseji pa je to filozofijo pripeljal do skrajnosti. Uradna stran filma poudarja, da je bil vsak kader posnet s tovrstnimi kamerami in da format razkrije bistveno več slike kot običajne kinodvorane.

Mediji deset dni po vstopu filma v kinodvorane po vsem svetu soglasno ugotavljajo, da je Imax (okrajšava za Image Maximum, v prevodu največja slika) več kot marketinška oznaka. A kaj natanko je to: Imax se od običajnih kinodvoran razlikuje po večjem platnu, ki sega od tal do stropa in zaradi posebnega razmerja slike prikaže več dogajanja. Ponuja tudi zmogljivejši zvočni sistem, sedeži so postavljeni tako, da gledalca še bolj potopijo v dogajanje, številni filmi pa so za Imax posebej prilagojeni oziroma posneti z namenskimi kamerami.

Nam najbližja Imax kinodvorana je v Zagrebu. FOTO: Promocijsko gradivo

Revija Wired denimo opozarja, da ga lahko v tej najkakovostnejši obliki predvaja le okoli 41 kinodvoran na svetu. Prav ta različica omogoča največjo ločljivost in razmerje slike, zaradi katerega gledalec vidi občutno več dogajanja na zaslonu kot pri običajnih projekcijah. Podobno meni tudi portal The Verge, kjer avtor priznava, da ga je Odiseja dokončno prepričala v prednosti Imaxa. Po njegovem mnenju šele na velikem platnu zares zaživijo prizori s kiklopi o in drugimi mitološkimi bitji. Entertainment Weekly pa poroča, da so bile Imax projekcije v številnih mestih razprodane več tednov vnaprej, film pa je velik del uspeha dosegel prav zaradi zanimanja za velike formate.

Kljub temu številni komentatorji opozarjajo na eno težavo. Ker je pravih 70-milimetrskih Imax kinodvoran zelo malo, si večina gledalcev filma ne more ogledati v obliki, kakršno si je zamislil Nolan. To je sprožilo razpravo, ali je takšna ekskluzivnost sploh dobra ali pa gledalce po nepotrebnem deli na privilegirane in vse ostale.

Kje je najbližji Imax?

Za slovenske gledalce je najbližja možnost CineStar Arena Imax Zagreb, ki je približno uro in pol vožnje iz Ljubljane. Gre za eno največjih Imax dvoran v regiji in zato tudi za najpogostejšo izbiro slovenskih ljubiteljev Nolanovih filmov.

Druga razmeroma bližnja možnost je Cineplexx v avstrijskem Gradcu, nekoliko dlje pa so Imax dvorane v Italiji, denimo pri Milanu. V Sloveniji trenutno ni take kinodvorane.

Če pa želite film videti natanko tako, kot si ga je zamislil Christopher Nolan – na analognem 70-mm Imax filmu –, je najbližja takšna dvorana Cinema City Flora v Pragi, ki je ena redkih v Evropi z zmogljivostjo za predvajanje te različice.

Mimogrede: 70-milimetrski filmski trak je precej širši od običajnega 35-milimetrskega, zato lahko prikaže več podrobnosti in višjo kakovost slike.