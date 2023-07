Morda ni naključje, da so bile vse njegove žrtve, razen dveh, dekleta

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Adam Lankford, profesor kriminologije na Univerzi v Alabami, svetovno znani strokovnjak za področje množičnih umorov, ki pogosto komentira primere za številne medije, je za beograjski Blic analiziral Kosto K., trinajstletnika, ki je na začetku maja v beograjski osnovni šoli Vladislava Ribnikarja ubil devet učencev in šolskega varnostnika.

»Kosta K. izstopa med vsemi doslej znanimi morilci, saj tako mladega strelca, kot je on in ki bi pobil toliko žrtev, ni bilo. Niti v ZDA, kjer imamo več množičnih streljanj. Imeli smo le en primer strelcev, ki sta ubila štiri ali več ljudi, kar je definicija množičnega streljanja, a tudi v tem primeru sta bila to dva fanta, ki sta delovala skupaj,« pravi Lankford

Kaj bo pokazala dečkova zgodovina?

Profesor še meni, da bo zanimivo videti, kaj bo pokazala psihiatrična ocena dečka. »Včasih psihični problemi priplavajo na površje šele v mladostniških letih in niso bili zaznani prej. Tudi dečkova internetna zgodovina bi lahko pokazala, ali so ga navdihnili drugi množični morilci, ali jih je preučeval na spletu in jih želel posnemati. Lankford je pred kratkim objavil študijo, ki kaže, da so za množične morilce zunaj Združenih držav pogosto navdih prav ameriški.

Lankford je s kolegom proučeval, ali se mlajši morilci, stari od 11 do 17 let, razlikujejo od tistih, ki so starejši od 18 let. Odkrila sta štiri pomembne razlike: mlajši morilci bodo bolj verjetno pridobili orožje nezakonito, včasih ga ukradejo staršem; pogosteje napadajo v šolah kot drugje; bolj verjetno je tudi, da mlajši množični morilci posnemajo druge množične morilce in da so pred zločinom mučili živali. »Ali beograjski morilec izpolnjuje zadnja dva kriterija? Za prva dva že vemo, da ju,« pravi Lankford za Blic.

Mnogi množični morilci po njegovih raziskavah nimajo težav s preživetjem; niso brezdomci, niso lačni ali revni, ampak nezadovoljni s svojim življenjem. Včasih imajo precejšnje spolne frustracije, kar ne bi bilo čudno niti za 13-letnika. Mogoče ni naključje, da so bile vse njegove žrtve dekleta, razen dveh, še dodaja profesor. Njegove analize doslej so pokazale, da so najhujši množični morilci svoje napade pogosto načrtovali dlje kot tisti, ki so za seboj pustili manj žrtev.