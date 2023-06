Morda pa le nismo sami

Le kdor živi daleč od civilizacije, verjetno še ni slišal za takšne in drugačne teorije o tem, da je v vesolju vse polno življenja. In to ne samo primitivnih oblik, ampak tudi razvitih. Veliko bolj razvitih in tehnološko naprednih od človeka, saj vesoljci menda kar pogosto pripotujejo do nas, mi pa do njih seveda ne moremo. Vendar nam te in one oblasti iz različnih vzrokov menda prikrivajo, da v vesolju nismo sami.

Tovrstne zgodbe so predvsem v domeni teoretikov zarote. A se od časa do časa najde tudi kdo – domnevno – bolj kredibilen. Tako se je zdaj oglasil David Grusch in za ameriški spletni medij The Debrief, ki se ukvarja predvsem z znanostjo, tudi mejno, svojih informacij pa ne podpre vedno z dokazi, povedal, da ameriška vlada in njeni najemniki, lahko bi jim rekli tudi plačanci, že desetletja zbirajo sila nenavadne stvari. Nekdanji častnik ameriške vojske v Afganistanu se je po vojaški karieri pridružil obveščevalnim službam, kjer je menda ugotovil, da imajo izvajalci tajnih programov v lasti ne samo dokaze o Nezemljanih, ampak tudi dele njihovih plovil in cela plovila.

Obstoj »eksotičnih« materialov

Ko je ugotovil, da ti izvajalci zbrano prikrivajo ameriškemu kongresu, je napisal pritožbo in to, kar domnevno ve, povedal tudi The Debriefu. Ta dejstvo, da se 36-letni Grusch zaveda, da je lažna pritožba kongresu kaznivo dejanje, zaradi katerega ga lahko doleti zelo visoka denarna kazen ali celo zapor, predstavlja kot dokaz, da so njegove informacije resnične. Menda so jim Gruschevo verodostojnost potrdili tudi njegovi nekdanji kolegi, v uradni oceni dela iz leta 2022, ki da je prišla v roke novinarjem spletnega medija, pa naj bi zapisali, da je častnik z najmočnejšim moralnim kompasom, kar je mogoče.

Grusch je aprila po 14 letih, kakor pravi sam, zaradi maščevanja nadrejenih, ker je predal tajne dokaze kongresu, zapustil vladno službo. Trdi, da to, kar že desetletja zbirajo v tajnih programih ameriškega obrambnega ministrstva, niso neoprijemljivi drobci, ampak veliki kosi in cela plovila, celo nedotaknjena, izdelana iz »eksotičnih« materialov. To pomeni, da so jih izdelala inteligentna bitja, ki niso ljudje, morda iz vesolja ali neznanega izvora. Pri tem je treba poudariti, da Grusch ne trdi, da je videl ta plovila, in tudi ni povedal, kje naj bi bila uskladiščena.

Obstoj »eksotičnih« materialov je za The Debrief potrdil še vedno aktivni ameriški obveščevalni častnik Jonathan Grey. »Inteligenca, ki ni človeškega izvora, obstaja. Nismo sami,« je bil dramatičen Gray. Takšnih najdb menda ne odkrivajo samo v Združenih državah. »Gre za globalni pojav, vendar se vseeno izogibamo iskanju globalnih rešitev,« je dodal obveščevalec.