Morgan Ody: Zdrava hrana ne bi smela biti privilegij bogatih

Morgan Ody je kmetica iz Bretanje in generalna koordinatorica mednarodnega kmečkega gibanja La Via Campesina, ki združuje več kot 200 milijonov malih kmetic in kmetov po svetu. Njeno življenje poteka med delom na zemlji in razpravami o prihodnosti hrane, kmetijstva in družbe.

V pogovoru za Onaplus je spregovorila o tem, da polne police trgovin še ne pomenijo, da imamo prehransko varnost. »Problem lakote ni v pomanjkanju hrane, temveč v njeni nedostopnosti,« pravi in poudarja, da zdrava ter lokalno pridelana hrana ne bi smela biti privilegij bogatih. Kritična je tudi do družbe, ki po njenem mnenju preveč stavi na tekmovalnost. »Ne potrebujemo več potrošniških dobrin, ampak več pristnih človeških povezav,« pove.

Spregovori tudi o položaju žensk na podeželju, migracijah, prihodnosti malih kmetij in svojem drugačnem razumevanju svobode. Zakaj meni, da Evropa potrebuje več malih kmetov, ne manj, in zakaj ji delo z zemljo pomaga ohranjati ravnovesje? Intervju preberite na Onaplus.si.