Morje pred Aleksandrijo vrnilo dragocenosti Starega Egipta

Iz Sredozemskega morja pred obalo Aleksandrije so prvič po skoraj četrt stoletja na površje dvignili potopljene artefakte Starega Egipta, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili v Egiptu.

Potapljači so štiri predmete z vrvjo pritrdili na žerjav, ki jih je nato posamično dvignil iz blatne vode. Artefakte so nato previdno razstavili na ogled med slovesnostjo v zalivu Abu Kir blizu Aleksandrije.

FOTO: Khaled Desouki/AFP

Med predmeti je 2,17 metra dolg granitni kip brez glave in nog, za katerega domnevajo, da izvira iz poznega obdobja Starega Egipta, ki je trajalo od 672 do 332 pred našim štetjem, ali ptolomejskega obdobja, ki mu je sledilo in se je končalo leta 30 pred našim štetjem. Ocenjujejo, da je bil kip prvotno dolg pet metrov.

FOTO: Khaled Desouki/AFP

Po besedah prvega moža egiptovskega Vrhovnega sveta za starine Mohameda Ismaila Kaleda gre za prve predmete, ki so jih dvignili iz morja po letu 2001.

FOTO: Khaled Desouki/AFP

Kot je še dodal, so predmeti del arheološkega projekta, ki se je začel leta 2023, ko so arheologi začeli dokumentirati podvodne strukture, najdene približno 2,5 kilometra stran od starodavnega potopljenega mesta Thonis-Heracleion v zalivu Abu Kir.

FOTO: Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Arheologi so odkrili tudi ladjo, podrobnosti o njej pa bodo po Kaledovih navedbah znane, ko bodo izvedli podvodno raziskavo.

FOTO: Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Mesto Thonis-Heracleion so odkrili v 90. letih prejšnjega stoletja. Strokovnjaki menijo, da se je potopilo po potresu, ki je prizadel Egipt v 2. stoletju pred našim štetjem.

FOTO: Amr Abdallah Dalsh/Reuters