Morska cvetača, toplo in bistro morje

Ribiči, kopalci in potapljači nas zadnje dni obveščajo o množičnem pojavu klobučnjakov vrste morska cvetača (Cotylorhiza tuberculata) v severnem Jadranu, seveda tudi v Piranskem zalivu. Pojav morskih cvetač za avgustovske poletne dni ni nič nenavadnega. Nenavadno je morda predvsem to, da se pojavljajo v izredno velikih rojih, tudi po več sto mladih skupaj. Merijo do 10 centimetrov premera in so precej rjavkaste barve. Vendar ni razlogov za preplah, saj pojav ni nekaj posebnega, nas mirijo biologi z Morske biološke postaje Piran. Piranski ribič Rok Domnik nam je pojasnil, da je bilo v morju pred Piranom prejšnje dni res nekaj več morskih cvetač. Njihov nekoliko masivnejši pojav je bil posledica južnih vetrov, ki so prignali roje teh meduz z odprtega morja bližje obali, tudi v slovensko ...