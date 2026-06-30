Morski oreh v severnem Jadranu: znanstveniki opažajo vse več primerkov

Potem ko so lani poleti velike količine morskega oreha (rebraša) preplavile dele severnega Jadrana in številne plaže na zahodni obali Istre, znanstveniki in ribiči tudi letos opažajo njegovo povečano prisotnost.

Terensko vzorčenje, opravljeno prejšnji teden, je pokazalo, da je morskega oreha že zdaj razmeroma veliko, zlasti na odprtem morju. Večina opaženih primerkov meri le od enega do treh centimetrov, kar pomeni, da gre za mlade osebke in da se je verjetno začelo obdobje intenzivnega razmnoževanja.

»Naša opazovanja med terenskim vzorčenjem prejšnji teden, pa tudi opažanja ribičev kažejo, da je rebrašev razmeroma veliko, predvsem na odprtem morju. Primerki, ki jih zdaj najdemo, so večinoma veliki od enega do treh centimetrov. To kaže, da gre za mlade osebke. Njihov pojav nakazuje začetek intenzivnejšega razmnoževanja,« je za hrvaški Jutarnji list povedala dr. Tjaša Kogovšek iz Centra za raziskovanje morja Instituta Ruđer Bošković v Rovinju.

Ker se morje zaradi podnebnih sprememb vse bolj segreva in dlje časa ohranja temperature, ugodne za razmnoževanje, bi se lahko morski oreh tudi letos pojavljal v večjih količinah.

Morski oreh je tujerodna vrsta rebraša, ki se je v večjem številu v severnem Jadranu prvič pojavila leta 2016. Od takrat se njegova številnost praviloma povečuje poleti in jeseni.

Lani so bile njegove nakopičene množice ponekod tako velike, da so kopalci poročali o občutku, kot da plavajo skozi želatinasto maso.

Laboratorijske raziskave so pokazale, da se morski oreh najintenzivneje razmnožuje pri temperaturi morja od 20 do 24 stopinj Celzija. Posamezen primerek lahko v enem dnevu odloži več tisoč jajčec, zato daljša obdobja toplega morja omogočajo več razmnoževalnih ciklov in hitro rast populacije, poroča Jutarnji list.