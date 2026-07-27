(VIDEO) Posnel trenutek, ko ga napade morski pes

Potop ob obali Fidžija se je za Novozelandca Henryja Gibbsa, ustvarjalca vsebin na internetu, specializiranega za ribolov in podvodni ribolov, spremenil v nočno moro, ko ga je med podvodnim ribolovom napadel sivi grebenski morski pes. Napad se je zgodil med enim njegovih prvih potopov v tem pacifiškem otočju, sedaj je na spletu postal viralen.

Gibbs je uporabljal harpuno, ko je opazil, da je morski pes začel krožiti okoli skupine potapljačev. Po njegovih besedah je plenilčevo vedenje postajalo vse bolj agresivno, dokler žival ni nenadoma pospešila in ga napadla.

»Na grebenu smo se potapljali uro ali dve, nato pa smo se premaknili v čistejše odprto morje, kjer smo med podvodnim ribolovom želeli poskusiti ujeti kaj večjega. Nekajkrat smo zgrešili druge ribe, v bližini pa je bilo več sivih grebenskih morskih psov. Ta je ob nas ostal dlje kot drugi,« je zapisal na Facebooku.

»Nikoli ne bom natančno vedel, kaj je povzročilo spremembo v njegovem vedenju, vendar je nazadnje začel pod nami plavati v tesnih polkrogih, postajal je vse bolj razdražen in se celo sunkovito pognal proti čolnu. Če pogledam nazaj, bi moral biti to dovolj jasen znak, da potop prekinemo. Nikoli si nisem mislil, da bi morski pes te velikosti lahko pomenil večjo nevarnost, in to je bila napaka.«

Zaradi te napake je lahko svojo pripoved opremil tudi s fotografijami, na katerih okreva v bolnišnici.

»Vedel sem, da se je namenil proti meni, zato me je na posnetku mogoče slišati, kako začnem opozarjati druge, še preden me doseže. Izogne se harpun­ski puški, zavije pod mene, se zagrize v zadnji del mojega meča in se začne vrteti okoli svoje osi.«

Vsem, ki bi se znašli v podobni situaciji, svetuje, da takoj prekinejo potop, če opazijo spremembo v vedenju morskega psa. Svetuje tudi, da uporabljajo enobarvne črne neoprenske obleke in da ne ocenjujejo nevarnosti zgolj na podlagi velikosti morskega psa.