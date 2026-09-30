Morski pes v južnokorejskem mestu postal turistična senzacija

V južnokorejskem pristaniškem mestu Busan je v mestni kanal ujeti morski pes postal velika turistična atrakcija. V samo dveh tednih je mesto obiskalo 600.000 ljudi samo zato, da bi ga videli. To je prispevalo k razcvetu lokalnega gospodarstva, mesto pa mu je podelilo naslov častnega ambasadorja Busana.

Približno 3,5 metra dolgega plenilca so v tem mestu na jugovzhodni obali Južne Koreje prvič opazili 18. septembra v ozkem vodnem kanalu severnega pristanišča. Obalna straža ga je poskušala s plovili, s katerih so za njim brizgali vodne curke, spodbuditi, da bi se vrnil na odprto morje, vendar brez uspeha. Zdaj naj bi to poskušali doseči z mrežami, poroča nemški portal Deutsche Welle.

Poročila o tem, katere vrste je, se razlikujejo, domnevajo pa, da bi lahko šlo za morskega bika. Oboževalci so ga po korejskem imenu za severno pristanišče Busana ljubkovalno poimenovali Bukhangi.

Mestne oblasti so sporočile, da je v mesto v slabih dveh tednih prišlo 600.000 ljudi, da bi ga videli. Samo med nedavnim štiridnevnim praznikom je park, poleg katerega je ujet morski pes, obiskalo pol milijona ljudi, navadno pa ta park ob obrežju pristanišča konec tedna obišče 2000 ljudi.

Oblasti razmišljajo, kako bi mu pomagali, župan mesta Chun Jae Soo pa se mu je zahvalil za brezplačno reklamo, ki bi sicer stala več »trilijonov«. Z množičnim obiskom je namreč prispeval k nepričakovanemu razcvetu lokalnega gospodarstva, ki se kaže tudi s 30-odstotnim porastom prodaje sladoleda v obliki morskega psa v bližnjih trgovinah.

V zahvalo je mesto izgubljenega plenilca imenovalo za svojega častnega ambasadorja, potem ko je 91 odstotkov udeležencev ankete na družbenih omrežjih to idejo podprlo.

Kim Jin Koo, profesor globalnega ribištva na Nacionalni univerzi Pukyong, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal, da morski psi ob obalah Južne Koreje niso običajni. Ker se je temperatura morja okoli države zvišala, pa se zdi, da so se njenim obalam približali morski biki, ki se zadržujejo v subtropskih in tropskih vodah, je dejal.

Bukhang je najnovejši živalski zvezdniški fenomen, ki je prevzel Južno Korejo, potem ko je aprila velik interes vzbudil mladi volk Neukgua, ki je pobegnil iz živalskega vrta. Devet dni je bil na prostosti, preden so ga ujeli.