Dvignjen alarm: lani podvojitev smrtnih napadov morskih psov

Število ljudi, ki so jih morski psi ubili ali ugriznili po vsem svetu, se je leta 2025 znatno povečalo, piše The Guardian, ki se sklicuje na danes objavljeno ameriško poročilo.

Mednarodna evidenca napadov morskih psov, ki jo je objavil Floridski program za raziskovanje morskih psov na Univerzi na Floridi, za lani navaja 65 neprovociranih napadov po vsem svetu, kar je precej več od 47 leta 2024. Kot neprovocirani ugrizi so opredeljeni primeri, ko morski pes ugrizne človeka v naravnem okolju brez predhodnega stika.

Skoraj dvakrat več smrtnih primerov

Za lani so potrdili 12 smrtnih žrtev zaradi ugrizov morskih psov, kar je skoraj dvakrat več kot leto prej, ko jih je bilo sedem. Poročilo navaja, da je morebiten razlog za ta skok naraščanje števila belih morskih psov na plažah, priljubljenih med deskarji, zlasti v Avstraliji.

»Ugrizi morskih psov so posledica bioloških danosti teh živali, podnebnih razmer in števila ljudi v vodi v času incidentov,« je prepričan Gavin Naylor, programski direktor organizacije.

Pet letošnjih smrtnih žrtev je bilo v Avstraliji, kjer je bilo 21 neprovociranih ugrizov. Prejšnje leto jih je bilo le devet, smrtnih žrtev pa ni bilo.

ZDA na vrhu seznama s 25 ugrizi

»Če bi se ti ugrizi zgodili kjerkoli drugje kot v Avstraliji, bi verjetno povzročili še več smrtnih žrtev. Njihova varnost na plažah je neprekosljiva. V nekaj minutah po ugrizu imajo helikopterje v zraku, pripravljene za odziv,« je dodal Naylor.

V enem od dogodkov je bila ženska, stara nekaj več kot dvajset let, ubita, moški spremljevalec pa hudo poškodovan, medtem ko sta plavala s plaže v zalivu Crowdy Bay v Novem Južnem Walesu novembra.

ZDA so ostale na vrhu seznama s 25 ugrizi, tri manj kot leto prej, edina zabeležena smrt v ZDA pa je bila smrt triatlonke Erice Fox, katere truplo so decembra našli blizu Santa Cruza v Kaliforniji, skoraj teden dni potem, ko je 55-letnica izginila med skupinskim vadbenim plavanjem z okoli ducatom drugih blizu Montereyja.

Najnevarnejše mesto za ugriz morskih psov na svetu

Florida je znova zabeležila največ napadov v ZDA z 11, več kot dvakrat toliko kot katera koli druga zvezna država. Od tega se jih je šest zgodilo v okrožju Volusia na atlantski obali Floride, ki že dolgo velja za najnevarnejše mesto za ugriz morskih psov na svetu.

V Južni Afriki je ribič postal prva zabeležena smrtna žrtev morskega psa Carcharhinus obscurus, velike obalne vrste, ki jo pogosto zamenjujejo z drugimi vrstami morskih psov. Smrtni napad v Izraelu aprila ni bil vključen v poročilo, ker so ga šteli za provociranega.

Poročilo še navaja, da je bila »velika trojica« napadalnih vrst – beli morski psi, morski tiger in morski bik – odgovorna za večino resnih ugrizov. Hkrati poročilo opozarja, da svetovne populacije morskih psov ostajajo daleč pod zgodovinskimi ravnmi, predvsem zaradi prekomernega ribolova.