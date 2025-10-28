  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Mortonov nevrom – kaj je in kako ga uspešno zdravimo

    Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
    Mortonov nevrom je pogost in pogosto spregledan vzrok za bolečine v sprednjem delu stopala, je najpogostejši vzrok za bolečino med tretjim in četrtim prstom stopala. FOTO: Medicofit
    Mortonov nevrom je pogost in pogosto spregledan vzrok za bolečine v sprednjem delu stopala, je najpogostejši vzrok za bolečino med tretjim in četrtim prstom stopala. FOTO: Medicofit
    28. 10. 2025
    Občutek, kot da hodite po kamnu, ostra pekoča bolečina med prsti ali mravljinčenje v sprednjem delu stopala – to so pogosti znaki Mortonovega nevroma. Če jih predolgo ignorirate, se stanje lahko toliko poslabša, da začne vplivati na vsakodnevno gibanje. Zgodnje prepoznavanje in celostno zdravljenje pa pogosto preprečita potrebo po operaciji.

    Zadebeljen živec med prsti kot vzrok za bolečino v stopalu

    Mortonov nevrom je benigna zadebelitev živčnega tkiva, ki najpogosteje nastane med tretjim in četrtim prstom stopala. Gre za stanje, pri katerem pride do pritiska ali trenja na enega izmed plantarnih živcev, običajno med glavicami stopalnic, kar sčasoma povzroči zadebelitev živca in posledično bolečino, pekoč občutek ali mravljinčenje. V nasprotju z drugimi oblikami nevropatij Mortonov nevrom ni pravi tumor, ampak gre za perineuralno fibrozno spremembo, ki nastane kot odgovor na kronično mehansko draženje.

    Do tega pritiska pogosto pride zaradi biomehanskih nepravilnosti stopala, kot so padec prečnega loka, plosko stopalo ali valgusno odstopanje palca (hallux valgus), ki spreminjajo razporeditev sil pri hoji. Ključna sprožilca sta tudi nepravilna, ozka obutev in dolgotrajna obremenitev sprednjega dela stopala – kar je še posebej pogosto pri ženskah, ki nosijo visoke pete.

    Treba je razumeti, da Mortonov nevrom ni izolirana težava, temveč posledica dolgotrajnih sprememb v gibanju, obremenitvah in strukturi stopala. Zato je ključ do učinkovitega zdravljenja celosten pristop, ki presega zgolj lajšanje simptomov in vključuje tudi korekcijo biomehanskih vzrokov.

    Znebite se zbadanja v sprednjem delu stopala in se naročite na diagnostično terapijo v kliniki Medicofit.

    Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

    Ocene kažejo, da ima približno ena od treh oseb, ki trpijo zaradi bolečine v sprednjem delu stopala, lahko Mortonov nevrom. Mortonov nevrom se pojavlja pogosteje pri ženskah, zlasti med 30. in 60. letom starosti. Statistike kažejo, da je razmerje pojavnosti med ženskami in moškimi približno 4: 1, kar potrjuje pomemben vpliv življenjskega sloga in izbire obutve.

    Nepravilna obutev in dolgotrajna obremenitev stopal povečujeta tveganje za nevrom. FOTO: Medicofit
    Nepravilna obutev in dolgotrajna obremenitev stopal povečujeta tveganje za nevrom. FOTO: Medicofit

    Visoke pete in ozki čevlji, ki stiskajo sprednji del stopala, ustvarjajo kroničen pritisk na živce med metatarzalnimi kostmi, kar vodi do njihove zadebelitve in vnetja. Takšna obutev prav tako preobremeni prečni lok stopala in poslabša poravnavo prstov, kar še dodatno poveča tveganje za razvoj nevroma.

    Poleg obutve pomembno vlogo igrajo tudi biomehanske značilnosti posameznika. Osebe z nižjim prečnim lokom, ploskimi stopali ali z nagnjenjem za valgusno odstopanje palca (hallux valgus) imajo spremenjeno dinamiko gibanja in večjo obremenitev sprednjega dela stopala. To povzroča dodatno trenje na plantarni živec in posledično večje tveganje za nevrom.

    Tveganje se poveča tudi pri aktivnih posameznikih, zlasti pri tistih, ki se ukvarjajo s športi, ki vključujejo ponavljajoče se udarce ob tla ali močno obremenitev sprednjega dela stopala – denimo pri teku, plesih, skvošu in košarki. Kombinacija intenzivne vadbe in neustrezne obutve še dodatno prispeva k preobremenitvi. Ne gre pa spregledati tudi čezmerne telesne teže, ki poveča silo ob vsakem koraku in s tem mehanski pritisk na živčno tkivo.

    Preventiva se zato začne z ustrezno izbiro obutve, korekcijo stopalne biomehanike in krepitvijo mišic stopalnega loka, kar so osnovni koraki tudi v zgodnjih fazah rehabilitacije.

    Kako prepoznati, da gre za Mortonov nevrom in ne za utrujenost stopala

    Mortonov nevrom se običajno razvija postopoma, kar pomeni, da pacienti prve simptome pogosto spregledajo ali pripišejo utrujenosti stopal. A ravno zgodnje znake je pomembno prepoznati, saj hitro ukrepanje omogoča učinkovitejše, nekirurško zdravljenje.

    Simptomi se običajno poslabšajo med hojo in umirijo v mirovanju. FOTO: Medicofit
    Simptomi se običajno poslabšajo med hojo in umirijo v mirovanju. FOTO: Medicofit

    Najznačilnejši simptom Mortonovega nevroma je ostra, pekoča bolečina v sprednjem delu stopala, pogosto med tretjim in četrtim prstom. Bolečina se običajno pojavi med hojo, tekom ali pri dolgotrajnem stanju in pogosto popusti, ko si oseba sname čevlje ali stopi na peto. Mnogi pacienti opisujejo tudi občutek, kot da imajo v čevlju kamenček ali gubo v nogavici. Pogosta je tudi parestezija – mravljinčenje, zbadanje ali občutek elektrike, ki se lahko razširi proti prstom.

    Pri napredovanju nevroma simptomi postanejo intenzivnejši, trajajo dlje časa in se pojavijo tudi v mirovanju. Pritisk na sprednji del stopala (npr. pri obuvanju ozkih čevljev) povzroči sunkovit val bolečine, ki lahko ovira hojo in zmanjša kakovost življenja. V napredovalih primerih lahko pride celo do trajnih sprememb živčnega tkiva in izgube občutka v prstih.

    Treba je poudariti, da se simptomatika Mortonovega nevroma razlikuje od drugih težav v stopalu, kot so metatarzalgija, burzitis ali artritis. Zato je natančna klinična presoja bistvenega pomena za ustrezno diagnostiko in zdravljenje.

    Če se pojavlja kateri koli od naštetih znakov, je priporočljiv čimprejšnji obisk strokovnjaka. Zgodnja prepoznava omogoča hitro razbremenitev prizadetega živca in preprečuje poslabšanje stanja.

    Naročite se na diagnostično terapijo za Mortonov nevrom v kliniki Medicofit

    Značilna bolečina, ki lahko potrdi sum na nevrom

    Diagnoza Mortonovega nevroma temelji predvsem na kliničnem pregledu in pogovoru s pacientom o simptomih. Zdravnik ali specialist fizioterapije na pregledu med prsti sproži značilno bolečino, ki lahko potrdi sum na nevrom. Pogost diagnostični znak je t. i. Mulderjev znak – ko specialist ob lateralnem stisku stopala in hkratnem pritisku med tretjo in četrto stopalnico zazna značilen »klik« ali ostro bolečino, ki izžareva v prste.

    Hitro postavljena diagnoza bistveno skrajša čas rehabilitacije. FOTO: Medicofit
    Hitro postavljena diagnoza bistveno skrajša čas rehabilitacije. FOTO: Medicofit

    Za potrditev diagnoze se pogosto uporablja tudi slikovna diagnostika. Ultrazvok je zanesljiva in dostopna metoda, ki omogoča prikaz zadebeljenega živca in vnetnih sprememb mehkih tkiv. V primerih, ko je potrebna še natančnejša ocena, se lahko uporabi magnetna resonanca (MR), ki omogoča boljši vpogled v mehka tkiva in izključi druge morebitne vzroke bolečine, kot so sklepne poškodbe ali ganglioni.

    Izkušeni strokovnjaki fizioterapije v kliniki Medicofit opravljajo celostno fizioterapevtsko obravnavo Mortonovega nevroma. S sodobno opremo omogočajo hitro klinično oceno stanja in učinkovito rehabilitacijo.

    Rehabilitacija Mortonovega nevroma s celostnim pristopom v kliniki Medicofit

    Zdravljenje Mortonovega nevroma se v sodobni fizioterapevtski praksi osredotoča na razbremenitev prizadetega živca, zmanjšanje vnetja in izboljšanje biomehanike stopala. V kliniki Medicofit strokovnjaki fizioterapije pristopajo k reševanju težave celostno, z jasno diagnostično sliko, individualno zasnovanim rehabilitacijskim programom in uporabo najsodobnejših terapevtskih tehnik.

    V kliniki Medicofit zdravljenje temelji na individualiziranih programih. FOTO: Medicofit
    V kliniki Medicofit zdravljenje temelji na individualiziranih programih. FOTO: Medicofit

    Prvi korak je natančna funkcionalna analiza stopala in gibalnih vzorcev. Na podlagi ugotovitev oblikujejo program, ki vključuje vaje za izboljšanje stabilnosti in krepitve mišic stopalnega loka, s čimer se zmanjša mehanski pritisk na plantarni živec. Pomemben del terapije je tudi ozaveščanje o izbiri ustrezne obutve, vključno s priporočili za ortopedske vložke, ki prerazporedijo obremenitev in razbremenijo sprednji del stopala.

    Manualna terapija je usmerjena v sprostitev prekomerno napetih struktur, zmanjšanje pritiska med stopalnicami ter izboljšanje mobilnosti v predelu živčnega tkiva. Pogosto vključijo tudi terapijo s sodobnimi instrumentalnimi postopki, kot sta terapija z udarnimi valovi in terapija TECAR, ki spodbujata regeneracijo in zmanjšujeta bolečino brez invazivnih posegov.

    V težjih primerih, kjer so simptomi izraziti in dolgotrajni, izvajajo intenzivne protibolečinske protokole. Vse terapije v kliniki Medicofit vodijo visoko usposobljeni fizioterapevti, kar omogoča celovito obravnavo in sprotno prilagajanje zdravljenja.

    S pravočasnim začetkom terapije je Mortonov nevrom mogoče uspešno zdraviti brez operacije, pri čemer je ključna individualna prilagoditev terapije. Kirurško zdravljenje Mortonovega nevroma pride v poštev, kadar konservativni ukrepi, kot so fizioterapija, razbremenitev stopala in protibolečinske terapije, po več mesecih ne prinesejo izboljšanja.

    Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja Mortonovega nevroma

    71-letni Marjan, upokojeni ekonomist, je obiskal kliniko Medicofit zaradi zbadajoče bolečine in pekočega občutka med tretjim in četrtim prstom desne noge. Bolečina se je stopnjevala pri hoji in med nošnjo tesnejše obutve, občasno pa je občutil tudi otrplost prstov.

    Pred prvim obiskom je že opravil ultrazvočno preiskavo stopala, s katero je bila potrjena prisotnost Mortonovega nevroma. Klinični pregled pri specialistu fizioterapije je razkril lokalno občutljivost med metatarzalnima kostema ter zadebelitev tkiva pri palpaciji. Opazen je bil znižan stopalni lok, tonus mečnih mišic pa je bil povišan.

    Na podlagi klinične slike je bil zastavljen 16-tedenski celostni program fizioterapevtskega zdravljenja, usmerjen v povrnitev brezbolečinskega gibanja in polne gibalne funkcije. Zdravljenje je vključevalo TECAR terapijo, fokusne udarne valove, specialne manualne tehnike in terapevtsko vadbo za krepitev intrinzičnih mišic stopala in mečne muskulature.

    Gospod Marjan je že po nekaj tednih poročal o izboljšanju stanja – stopalo več ni bilo tako občutljivo na obremenitve. Ob koncu zdravljenja je izpostavil, da so bile težave s stopalom zgolj še minimalne. Otrplost prstov je v popolnosti izginila, bolečina je izzvenela, občasno se je pojavil zgolj občutek zatezanja. Zaradi zadovoljstva z zdravljenjem in z zavedanjem pomembnosti preventivnega ukrepanja se je gospod odločil vključiti v program dolgoročne individualne vadbe.

    Terapija vključuje manualne tehnike, stabilizacijo in fizično razbremenitev stopala. FOTO: Medicofit
    Terapija vključuje manualne tehnike, stabilizacijo in fizično razbremenitev stopala. FOTO: Medicofit

    Preventivni ukrepi za preprečevanje ponovnih težav

    Večina pacientov, ki se vključijo v individualno prilagojen program fizioterapije, poroča o občutnem zmanjšanju bolečin in izboljšani funkciji stopala že v nekaj tednih. Ključno je, da se zdravljenje začne še pred pojavom trajnih poškodb živčnega tkiva, saj je v tej fazi uspešnost nekirurških metod najvišja.

    Obutev: Preventiva Mortonovega nevroma temelji predvsem na izbiri primerne obutve, ki ne pritiska na sprednji del stopala, omogoča dovolj prostora med prsti in zagotavlja ustrezno podporo stopalnemu loku.

    Krepitev mišic: Pomembna je tudi redna krepitev mišic stopala ter raztezanje plantarne fascije in mišičnih skupin goleni, ki vplivajo na obremenitve med hojo.

    Ortopedski vložki: Pri osebah s predispozicijo za deformacije stopala se priporoča tudi uporaba ortopedskih vložkov, ki prilagodijo porazdelitev sil in zmanjšujejo tveganje za ponovni razvoj nevroma.

    V kliniki Medicofit pacientom omogočajo tudi popolno podporo, da po končani terapiji dolgoročno ohranjajo zdravje stopal in preprečijo ponovitve simptomov.

    Naročite se na strokovno fizioterapevtsko obravnavo v kliniki Medicofit in naredite prvi korak k svobodni hoji brez bolečin!

    Naročnik oglasne vsebine je Medicofit

    Medicofit
