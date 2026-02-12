Na begu pred zakonom 16 let, ujeli so ga, ko je prišel navijat na OI

Slovaka, ki se je črki zakona uspel izogibati 16 let, bo v Italiji veliko dlje od načrtovanega. Štiriinštiridesetletnika, ki je prišel v Milano, da bi navijal za svojo hokejsko reprezentanco, ki se udeležuje zimskih olimpijskih iger, so namreč aretirali.

Moškega so iskali zaradi naloga za aretacijo, ki ga je že leta 2010 izdalo okrožno sodišče v Boznu, in sicer zaradi zaradi v trgovinah. Karabinjerji so ga izsledili po informacijah, ki so jih prejeli iz nastanitvenega objekta v predelu Baggio, kjer se je Slovak identificiral.

Namesto da bi užival ob zmagi slovaških hokejistov nad finskimi z rezultatom 4 proti 1, so mu okoli zapestij zažvenketale lisice.

Prestati mora 11 mesecev in 7 dni zaporne kazni zaradi kaznivih dejanj zoper premoženje. Odvedli so ga v zapor San Vittore.