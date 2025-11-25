Moški se je več let preoblačil v svojo mrtvo mater in prejemal njeno pokojnino

V Borgo Virgilio, majhnem mestu blizu Mantove, so policisti naleteli na nenavaden primer goljufije. Moški, star 56 let, se je več let preoblačil v svojo mater, ki je umrla že leta 2022, da bi še naprej prejemal njeno pokojnino. Odkrili so ga šele, ko se je na občinskem uradu poskušal obnoviti njeno osebno izkaznico, poroča Corriere della Sera.

Uslužbenka na občinskem uradu je opazila nenavaden izgled domnevno 85-letne ženske, ki pa je imela nenavadno debel vrat, nenavadne gube in neuspešna imitacija ženskega glasu. Tudi koža na rokah se ni zdela koža 85-letnice, zato je uslužbenka obvestila policijo.

Preiskava, ki je vključevala primerjavo fotografij iz uradnih dokumentov in pregled varnostnih posnetkov, je kmalu pripeljala do moškega, ki je med zaslišanjem na policijski postaji priznal, da se je preoblekel v svojo mater, da bi prejemal njeno pokojnino. Policija je truplo njegove matere našla mumificirano v pralnici njegovega doma.

Podobni primeri tudi v Veroni in Pugliji

Primer ni osamljen v Italiji, saj so podobne primere goljufij odkrili tudi v Veroni in Pugliji, kjer so potomci skrivali trupla svojih staršev, da bi še naprej prejemali njihove pokojnine. V Veroni je moški skrival truplo svoje matere kar pet let, v Pugliji pa je sin uspel skriti očetovo truplo celo deset let.

Kljub temu, da je bil moški brezposeln, je imel poleg materine pokojnine tudi druge vire dohodkov. Imel je tri nepremičnine, ki so mu zagotavljale letni dohodek v višini 53.000 evrov.