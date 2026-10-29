Slovenski moški umirajo skoraj osem let prej kot ženske

Statistični urad (Surs) je pred dnevom spomina na mrtve objavil podatke o umrljivosti v Sloveniji v lanskem letu. Umrlo je 21.223 prebivalcev oziroma povprečno 58 na dan. Statistika kaže izrazito razliko med spoloma: moški so ob smrti v povprečju stari 75,4 leta, ženske pa 83,1 leta. Ženske v povprečju živijo skoraj osem let dlje kot moški. Lani je v Sloveniji umrlo 10.543 moških in 10.680 žensk, skupno število smrti je bilo za 283 manjše kot leto prej. Moški umirajo mlajši, razlika je velika tudi pred 65. letom Pred dopolnjenim 65. letom je lani umrlo 2817 prebivalcev oziroma 13,3 odstotka umrlih. Med njimi je bilo 1976 moških in 841 žensk; 18,7 odstotka umrlih je bilo moških in 7,9 odstotka žensk. Tudi starost, pri kateri je bilo največ smrti, se je razlikovala: med moškimi je bilo ...