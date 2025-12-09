Moški ubranil mačko pred skunkom in umrl, njegova darovana ledvica povzročila še drugo smrt

Sklepajo o »verjetni tristopenjski verigi prenosa«. Najprej je netopir okužil skunka, ta pa darovalca, katerega ledvica je okužila še prejemnika. FOTO: Wikipedia

Iz ZDA poročajo o tragičnem slučaju prenosa usodne bolezni, ki je zahtevala dve človeški življenji. Kot navaja brianski Guardian, ki se sklicuje na ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC), je bolnik iz Michigana umrl, zatem ko je v bolnišnici v Ohiu prejel presaditev ledvice.

Približno pet tednov po operaciji je začutil tresenje, šibkost v spodnjih okončinah, zmedenost in inkontinenco. Kmalu so ga hospitalizirali in priključili na umetno predihavanje, a je umrl. Obdukcija je potrdila steklino, kar je pristojne zmedlo, saj je družina bolnika zanikala, da bi bil izpostavljen napadu živali.

Odločilen pregled dokumentacije o darovalcu

Odločilno za odkritje vzroka pojava stekline pri njem je bilo, da so zdravniki zatem pregledali zapise o darovalcu ledvice in odkrili, da je ta v vprašalniku za oceno tveganja navedel, da ga je opraskal skunk. Zatem je njegova družina pojasnila, da se je nekaj mesecev pred tem, medtem ko se je nahajal z mačko v lopi na svojem podeželskem posestvu, k njemu približal skunk, ki je kazal agresivnost do mačke.

Moški je žival odbil in mačko rešil, a ob tem dobil prasko na golenici. Pet tednov pozneje je, kot so še navedli v njegovi družini, postal zmeden, imel težave pri požiranju in hoji, doživel halucinacije ter imel tog vrat. Dva dni zatem so ga doma našli brez zavesti, domnevali so, da po srčnem zastoju. Čeprav so ga oživili in hospitalizirali, zavesti ni več pridobil, po več dneh so ga razglasili za možgansko mrtvega in naposled odklopili z aparatov za ohranjanje življenja.

Ob tem so darovali več njegovih organov, vključno z levo ledvico.

Sev stekline srebrnosivega netopirja

Potem ko so pri prejemniku njegove ledvice posumili na steklino, so ponovno pregledali laboratorijske vzorce pokojnega darovalca, a so bili testi negativni na steklino. Vzorci biopsije neposredno iz njegovih ledvic pa so le razkrili sev, skladen s steklino srebrnosivega netopirja, kar kaže, da je dejansko umrl zaradi stekline in je ta prešla tudi na prejemnika njegove ledvice.

Sklepajo o »verjetni tristopenjski verigi prenosa«. Najprej je netopir okužil skunka, ta pa darovalca, katerega ledvica je okužila še prejemnika. CDC je posredoval še podatek, da je to četrti odkriti primer prenosa stekline s transplantacijo v ZDA po letu 1978.