Dobro izbran model lahko dopolni poslovno obleko, se lepo ujame s kavbojkami in puloverjem ter hkrati zagotavlja dovolj toplote za vsakodnevne opravke. Težava nastane, ko je plašč na obešalniku videti odlično, med nošenjem pa se izkaže, da je pretesen, prekratek ali preprosto nepraktičen.

Pri izbiri je zato smiselno poleg videza upoštevati še kroj, dolžino, sestavo materiala in način prileganja. Plašč, ki ga nameravamo nositi čez suknjič, mora biti nekoliko prostornejši od modela za sproščene kombinacije, prav tako ni vseeno, ali večino dneva preživimo v avtomobilu ali veliko hodimo peš. Najbolj uporabna izbira je običajno tista, ki se ujema z našimi navadami in preostalo garderobo.

Zakaj je klasičen moški zimski plašč še vedno dobra izbira?

Medtem ko se kroji jaken in bund razmeroma hitro spreminjajo, klasični moški zimski plašči že desetletja ohranjajo podobne značilnosti. Čiste linije, strukturirana ramena in umirjene barve omogočajo, da ostanejo uporabni več sezon, ne da bi delovali zastarelo.

Njihova največja prednost je vsestranskost. Temno moder ali siv volnen plašč lahko nosimo čez poslovno obleko, naslednji dan pa ga kombiniramo s kavbojkami, pletenim puloverjem in usnjenimi gležnjarji. Ker pozimi pogosto prekrije večino drugih oblačil, prav njegova silhueta določa prvi vtis; dobro prilegajoč se model lahko ustvari urejen videz tudi pri povsem preprosti kombinaciji.

Če želimo garderobo sestaviti iz manjšega števila kakovostnih kosov, je klasičen plašč pogosto bolj premišljen nakup kot več izrazito trendovskih vrhnjih oblačil, ki jih je težje kombinirati.

Kateri kroji moških zimskih plaščev so najbolj vsestranski?

Razlike med kroji niso zgolj estetske, saj vplivajo tudi na udobje, zaščito pred mrazom in možnosti kombiniranja.

Klasičen enoredni plašč

Enoredni plašč z dvema ali tremi gumbi je ena najbolj prilagodljivih možnosti. Zaradi preprostega sprednjega dela in umirjene silhuete se dobro poda tako k poslovnim oblekam kot k sproščenim kombinacijam s kavbojkami. Modeli s poudarjenimi rameni delujejo nekoliko bolj formalno, medtem ko mehkejša konstrukcija ustvari sproščen videz. Pri izbiri je pomembno predvsem, da plašč ni preozek v prsnem košu, saj mora omogočati udobno nošenje tudi čez debelejši pulover ali suknjič.

Takšen moški zimski plašč je pogosto najboljša izbira za nekoga, ki kupuje svoj prvi kakovosten model in želi, da bo uporaben ob različnih priložnostih.

Dvoredni plašč za bolj eleganten videz

Dvoredni plašči imajo dva vzporedna niza gumbov in širši sprednji del, zaradi česar delujejo nekoliko bolj formalno. Pogosto imajo bolj izrazite reverje in bolj strukturirano obliko, ki se lepo ujema s klasičnim moškim oblačenjem. Odlično se podajo k poslovnim oblekam, volnenim hlačam in elegantnim čevljem, vendar jih lahko kombiniramo tudi s temnimi kavbojkami. Zaradi dodatnega prekrivanja sprednjega dela lahko zagotavljajo nekoliko več zaščite pred vetrom, če sta material in konstrukcija ustrezna.

Sproščen plašč z ravnim krojem

Moški, ki se večinoma oblačijo športno elegantno, pogosto raje izberejo nekoliko širši plašč. Takšen model omogoča več prostora za plastenje in debelejše pletenine, hkrati pa deluje manj strogo kot klasičen poslovni kroj.

Širši kroj ne pomeni, da mora biti plašč prevelik; ramena, rokavi in ovratnik se morajo še vedno ustrezno prilegati, sicer lahko celoten videz hitro postane neurejen.

Kako izbrati pravo dolžino plašča glede na postavo?

Dolžina pomembno vpliva tako na videz kot na praktičnost plašča. Krajši modeli običajno segajo do sredine stegen, klasični plašči se končajo približno pri kolenih, daljše izvedbe pa lahko segajo tudi nekoliko nižje.

Moškim nižje rasti pogosto ustrezajo modeli, ki se končajo nad koleni ali približno pri njih, saj lahko zelo dolg plašč v določenih kombinacijah vizualno skrajša postavo. Vendar to ni strogo pravilo, saj na končni videz vplivajo tudi širina kroja, položaj pasu in telesni proporci.

Višji moški imajo pri dolžini običajno več možnosti. Daljši plašči lahko delujejo zelo elegantno, predvsem v kombinaciji s poslovno obleko, vendar pri vsakodnevni uporabi niso vedno najbolj praktični.

Če plašč pogosto nosimo čez suknjič, mora biti dovolj dolg, da ga v celoti prekrije. Pri pomerjanju je koristno preveriti tudi, kako se obnaša med hojo, sedenjem in dvigovanjem rok, saj lahko model, ki je med stanjem videti odlično, pri gibanju postane precej neudoben.

Volnen moški zimski plašč ali sintetična mešanica?

Material pomembno vpliva na toploto, težo, zračnost in vzdrževanje. Volna je tradicionalno ena najbolj priljubljenih surovin za zimske plašče, saj ima dobre toplotnoizolacijske lastnosti in omogoča razmeroma učinkovito uravnavanje vlage.

Kakovosten volnen plašč lahko zagotavlja prijetno toploto brez pretirane debeline, vendar je njegova učinkovitost odvisna tudi od gostote tkanine, konstrukcije in podloge. Visok delež volne je praviloma prednost, sam po sebi pa še ne zagotavlja, da bo plašč dovolj topel za zelo nizke temperature.

Plašči iz mešanic volne in sintetičnih vlaken so pogosto cenovno dostopnejši, dodana vlakna pa lahko izboljšajo odpornost proti obrabi ali zmanjšajo mečkanje. Pri tem je pomembno razmerje med materiali, saj ima plašč z visokim deležem volne drugačne lastnosti kot model, v katerem prevladuje poliester.



Pri nakupu je smiselno preveriti deklaracijo, gostoto tkanine in kakovost podloge. Gladko podložen plašč se lažje oblači čez suknjič ali pulover, kar je pri večplastnem zimskem oblačenju precej pomembno.

Kako mora moški zimski plašč pravilno pristajati?

Prileganje je pogosto pomembnejše od same cene, saj tudi kakovosten plašč ne bo videti dobro, če je prevelik ali preozek.

Najprej je treba preveriti ramena. Pri klasičnih krojih naj ramenski šiv približno sledi naravni ramenski liniji, medtem ko lahko pri sproščenih modelih sega nekoliko nižje. Če material močno visi ali se napenja, kroj verjetno ni ustrezen.

Plašč mora omogočati udobno zapenjanje brez izrazitega vlečenja blaga okoli gumbov, pri čemer ga je najbolje pomerjati čez oblačila, ki jih bomo pozimi dejansko nosili. Razlika med tanko srajco in debelejšim puloverjem je lahko precejšnja, zato se lahko na videz popoln model v praksi izkaže za pretesnega.

Pozornost si zaslužijo tudi rokavi, ki naj praviloma segajo do zapestja oziroma nekoliko čez rob suknjiča. Če pri dvigovanju rok ali vožnji avtomobila občutimo izrazito zategovanje okoli ramen in hrbta, je smiselno poskusiti nekoliko drugačen kroj.

Katera barva moškega zimskega plašča je najbolj uporabna?

Barva pomembno vpliva na možnosti kombiniranja, predvsem če želimo en plašč nositi ob različnih priložnostih.

Temno modra je ena najbolj vsestranskih izbir, saj se lepo ujema s sivimi, črnimi, bež in rjavimi oblačili. Primerna je za poslovne kombinacije, vendar ne deluje pretirano formalno, kadar jo nosimo s kavbojkami ali pleteninami.

Siva je nekoliko bolj nevtralna, predvsem v temnejših antracitnih odtenkih, ki se dobro podajo k službeni garderobi. Črn moški zimski plašč je klasična izbira za formalne priložnosti, večerne dogodke in minimalistične kombinacije, pri katerih prevladujejo temnejše barve.

Kamelja oziroma svetlo rjava barva je zanimiva za moške, ki želijo nekoliko izrazitejši videz. Dobro se ujema s temno modro, belo in črno, vendar je zaradi svetlejšega odtenka na njej lahko hitreje opazna umazanija.

Če kupujemo prvi plašč, je običajno najbolj smiselno izbrati barvo, ki se ujema z večino hlač, čevljev in pletenin, ki jih že imamo v omari.

Katere napake so najpogostejše pri izbiri zimskega plašča?

Ena najpogostejših napak je nakup pretesnega plašča. Model, ki se med pomerjanjem čez tanko srajco popolnoma prilega, je lahko pozimi neudoben, ko pod njega oblečemo pulover ali suknjič.

Druga težava je izbira kroja, ki ne ustreza dejanskim navadam. Moški, ki veliko časa preživi na prostem, bo morda potreboval daljši in toplejši plašč, medtem ko bo za nekoga, ki večino poti opravi z avtomobilom, bolj praktičen nekoliko krajši model.

Pogosto se podcenjuje tudi kakovost materiala. Plašč je lahko na obešalniku videti eleganten, vendar se pri manj kakovostni tkanini hitreje pojavijo mucke, gube ali znaki obrabe. Posebej velja preveriti še kakovost šivov, gumbov in podloge, saj prav ti detajli vplivajo na to, kako dobro bo oblačilo prenašalo vsakodnevno uporabo.

Pri nakupu je koristno pomisliti tudi na obutev in preostalo garderobo. Zelo formalen plašč se namreč ne bo nujno dobro ujemal z izrazito športnim slogom, zato lahko ostane v omari precej pogosteje, kot smo sprva pričakovali.

Kako skrbeti za volnen plašč, da bo uporaben več sezon?

Volneni plašči praviloma ne potrebujejo tako pogostega čiščenja kot oblačila, ki jih nosimo neposredno na koži. Površinski prah in manjše nečistoče lahko odstranimo z mehko krtačo za oblačila, po nošenju pa je priporočljivo plašč prezračiti.

Pri shranjevanju je pomemben dovolj širok obešalnik, ki podpira ramena in pomaga ohraniti obliko. Če plašč dalj časa visi na pretankem obešalniku, se lahko ramenski del deformira, kar vpliva tudi na njegovo prileganje.

V primeru madežev je treba upoštevati navodila na všiti etiketi. Številni volneni plašči so primerni predvsem za profesionalno kemično čiščenje, saj lahko nepravilno pranje povzroči krčenje, spremembo oblike ali poškodbe podloge.

Ob koncu zime je plašč najbolje očistiti, dobro posušiti in shraniti v zračno zaščitno prevleko, kjer bo zaščiten pred prahom in poškodbami.

Kateri moški zimski plašč se najbolj splača kupiti?

Če iščemo plašč, ki ga bomo nosili več sezon in ob različnih priložnostih, je pogosto najbolj uporabna izbira klasičen enoredni model v temno modri, sivi ali črni barvi. Takšen kroj omogoča dovolj kombinacij, da plašč ne ostane v omari zgolj za posebne dogodke. Pri nakupu je vredno več pozornosti nameniti prileganju, sestavi materiala in kakovosti izdelave kot trenutnim modnim smernicam. Dobro izbran moški zimski plašč se mora ujemati z oblačili, ki jih že imamo, obenem pa zagotavljati dovolj prostora za plastenje in udobno gibanje.

Najbolj premišljen nakup je običajno tisti, pri katerem plašča ni treba posebej prilagajati vsaki kombinaciji. Če ga lahko brez težav oblečemo čez poslovno obleko, volnen pulover ali preprosto kombinacijo s kavbojkami, bo precej verjetneje postal eden najbolj uporabljanih kosov zimske garderobe.

Pogosta vprašanja o moških zimskih plaščih

Ali mora biti moški zimski plašč vedno iz volne?

Ne, čeprav je volna zaradi svojih toplotnoizolacijskih lastnosti priljubljena izbira. Kakovostne mešanice volne in sintetičnih vlaken so lahko prav tako primerne, predvsem če želimo cenovno dostopnejši ali za vzdrževanje manj zahteven model. Pomembni so tudi gostota tkanine, podloga in konstrukcija plašča.

Kakšna je idealna dolžina moškega zimskega plašča?

Za vsakodnevno uporabo so zelo praktični plašči, ki segajo približno do kolen ali nekoliko nad njimi. Daljši modeli zagotavljajo več zaščite pred mrazom in delujejo bolj formalno, krajši pa so lahko udobnejši za vožnjo in vsakodnevno gibanje.

Ali lahko moški zimski plašč nosimo s supergami?

Da, predvsem pri manj formalnih krojih. Najbolje se običajno podajo minimalistične superge v nevtralnih barvah, kombinirane s kavbojkami ali bolj sproščenimi hlačami. Pri izrazito formalnih dvorednih plaščih so klasični čevlji ali gležnjarji pogosto skladnejša izbira.

Kako vedeti, ali je plašč premajhen?

Premajhen plašč se običajno napenja okoli ramen, prsnega koša ali trebuha, pri zapenjanju nastajajo izrazite gube, gibanje rok pa je omejeno. Pri pomerjanju je priporočljivo obleči tudi pulover ali suknjič, ki ga bomo pozimi nosili pod plaščem.

Je boljši črn ali temno moder moški zimski plašč?

Odvisno od preostale garderobe. Črna je posebej primerna za formalnejše in minimalistične kombinacije, temno modra pa je pogosto nekoliko bolj vsestranska, saj se lepo ujema tako s poslovnimi oblekami kot z različnimi odtenki kavbojk, pletenin in usnjene obutve.

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