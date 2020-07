FOTO:Moško kolo KTM tip Forever - izklicna cena deset evrov

Adrenalinski dogodek

Pred dražbo si lahko potencialni kupci – dražitelji uro in pol ogledujejo najdene stvari. Foto Milena Zupanič

Pot najdenega predmeta

Oskar Čas, vodja oddelka za izvršbe: Prodajamo, kar pošteni ljudje najdejo in prinesejo na policijo. Foto Milena Zupanič

Kaj so prodajali na tokratni dražbi?

• 47 koles

• skuter

• nekaj digitalnih fotoaparatov

• ročno uro

• tiskalnik

• avtomobilska platišča z gumami



Najdeni so bili leta 2018 ali v začetku 2019 na ljubljanskem območju, ki se razteza »od Jesenic do Brežic«. Po podatkih Fursa so lani na vseh javnih dražbah na območju Slovenije prodali 254 najdenih predmetov za skupaj 10.809 evrov.



Več kupcev kot stvari za nakup

Irena iz Novega mesta je iskala poceni kolo za na morje. Foto Milena Zupanič

Aleš je na dražbi nekoč kupil avtomobil, tokrat želi kolo za otroka. Foto Milena Zupanič

Domen in Hana iz Ljubljane sta več kot zadovoljna: »Ljudje ne vedo, kako dragoceno je to kolo«. Foto Milena Zupanič



Pridih tekme



Kdo da več?

Dražba je adrenalinski dogodek - dogodek se približuje, nervoza raste.

V mobilni enoti Fursa lahko plačamo kupljeno z gotovino ali s kartico. Foto Milena Zupanič



Ali vemo: Najdeno je last najditelja

Zakonodaja nalaga, da najdenih stvari ne smemo zadržati, temveč moramo o najdbi obvestiti lastnika oziroma policijo. Če policija v 30 dneh po prevzemu najdene stvari v hrambo ne ugotovi, kdo je upravičenec, jih preda Finančni upravi RS. Ta jih potem hrani do enega leta od najdbe, potem pa najdene stvari proda na dražbi.

Če najdemo orožje ali droge

Tudi v Mariboru in Kopru

Stvari, ki so se to soboto prodajale na dražbi v Novem mestu, so bile najdene na ljubljanskem območju, ki je zelo obširno, največ pa jih je bilo najdenih v Ljubljani. »Največ je koles, ki jih nekateri ukradejo, se z njimi peljejo, nato pa jih kar nekje pustijo,« je pojasnil Oskar Čas. Predmete, najdene na vzhodu države, prodaja Furs v Mariboru, najdene na zahodu pa v Kopru. Dražbe so spomladi in jeseni, a so bile letošnje spomladanske zaradi epidemije covida-19 odpovedane.

V Dragančevje, naselje v neposredni bližini Novega mesta, smo se v soboto pripeljali že zgodaj zjutraj. Čeprav je bilo do začetka dražbe najdenih predmetov še precej časa, so se avtomobili že zgrinjali pred objekt 16, kamor Finančna uprava RS (Furs) spravlja najdene stvari. Bolj ko se je približevala ura začetka licitiranja, večje je bilo pričakovanje. Izklicne cene so v takšnih dražbah nizke, gibljejo se od deset do 30 evrov. Vsi so si meli roke zaradi skorajšnjega ugodnega nakupa.Adrenalinski dogodek je privabil veliko več zainteresiranih kupcev, kot je bilo predmetov. »Najbrž zaradi koronavirusa,« so se veselili uslužbenci Fursa, ki so prišli v nenavadno službo v soboto. Tudi zanje je bil dogodek nekaj posebnega – letos je bila to prva dražba najdenih predmetov. Uspešnost dražbe je odvisna tudi od njih. Bila je uspešna. Finančna uprava republike Slovenije, ki je dražbo izvedla, je prodala vseh 55 predmetov, večinoma koles, in zanje iztržila bistveno več, kot je pričakovala. Najdene predmete obravnava država po posebnem pravilniku iz leta 2015.Za sodelovanje na dražbi se je prijavilo 120 kupcev, še približno toliko je njihovih spremljevalcev in »firbcev«. Najprej ležerno, a skrbno, nato pa vedno bolj napeto in nestrpno si ogledujejo razstavljene predmete. Kaj se na dražbi sploh prodaja?»Prodaja se, kar pošteni ljudje najdejo in prinesejo na policijo. Če policija v mesecu dni ne najde lastnika oziroma se ta ne priglasi, preda predmet finančni upravi, mi pa ga prepeljemo v skladišče, kjer čaka leto dni. Če tudi po enem letu ni lastnika, se uvrsti na dražbo,« pojasni Oskar Čas, vodja oddelka za izvršbe kompetenčnega centra v Ljubljani.Tokrat gre za 47 koles, skuter, nekaj digitalnih fotoaparatov, ročno uro, tiskalnik in avtomobilska platišča z gumami. Najdeni so bili leta 2018 ali v začetku 2019 na ljubljanskem območju, ki se razteza »od Jesenic do Brežic«, torej od avstrijske meje na severu do hrvaške na jugu. »Največ predmetov najdejo v Ljubljani. V večini so to kolesa, ki jih nekateri ukradejo, se z njimi malo peljejo, nato pa jih kar nekje pustijo,« pojasni sogovorec.»Prvič sem na dražbi. Z možem nameravava kupiti kolesi za na morje, da ne bova tja peljala najinih najboljših in dragih koles. Za dražbo sva izvedela na internetu, kjer je bil objavljen tudi seznam stvari. Nagledala sem si kolo s košarico,« nam je zaupala pred dražbo Irena iz Novega mesta, ki se je odpeljala z dražbe na želenem kolesu.Podobno je povedal tudi Aleš iz Novega mesta, ki pa že ima nekaj izkušenj z licitiranjem: »Bil sem že na dražbi avtomobilov pred nekaj leti. Tam je treba položiti varščino, tukaj ne. Takrat sem kupil avto. Zdaj kupujem kolo za otroka, če mi bo uspelo.«Zadovoljno sta odpeljala domov majhno zložljivo kolo Halfway Domen in Hana iz Ljubljane. Licitirala sta vztrajno, kot da ne nameravata nikoli nehati. »Za očeta sva ga kupila. Mislim, da mnogi tu niso vedeli, kako dragoceno je to kolo. Ko ga zložiš, ne zavzame v prtljažniku skoraj nobenega prostora. Nekaj ur dela bom še vložil vanj, nastavil zavore, zamenjal gume in mu dal še malo ljubezni, pa bo kot nov,« se smeje Domen.Vsem nakup ni uspel, saj je bilo koles dvakrat manj kot kupcev. Nekateri dražitelji – večinoma moški – so kupili tudi deset koles, toliko, kot so jih lahko spravili v kombi ali na prikolico avtomobila. Očitno se s popravljanjem in prodajo koles ukvarjajo poklicno. Tudi zaradi njih je dobila dražba pridih tekme.A licitiranje je že samo po sebi tekmovalni dogodek, poln adrenalina. Potencialni kupci se težko ustavijo, zajame jih nekakšna strast kupovanja, v smislu: »Kar hočejo drugi, hočem tudi jaz.« Vedeli pa so tudi, katera kolesa so dobra, in pri takih so cene – glede na izklicno ceno, ki je bila za večino koles deset, za nekatera pa 20 evrov – poletele v nebo.»Moško kolo KTM tip Forever. Izklicna cena je deset evrov,« je za prvo kolo, ki se je prodajalo, v mikrofon zaklical Mihec Pečar iz Fursa, ki je vodil dražbo. Roke so se dvignile. »Kdo da petnajst evrov?« Roke znova gor. Ceno je vsakič zvišal za pet evrov. »Dvajset?« In tako vse do 135 evrov, ko je v zrak molela samo še ena roka. KTM je bil prodan gospodu »številka 19«, če sem si prav zapisala. Kupil je po trinajstkrat višji ceni glede na izklicno, a dejansko odštel smešno malo denarja, saj stane takšno kolo v trgovini več kot 600 evrov.Najdražje je bilo prodano moško gorsko kolo BH Expert, za 290 evrov. Doseglo je 14,5-kratnik izklicne cene, a je bilo tudi to noro poceni glede na prodajno ceno v trgovini, ki je okoli 800 evrov.Druga kolesa niso bila prodana za tolikšne zneske, cene so se gibale po večini od nekaj deset do sto evrov. Tako »visoke« cene so bile za dražitelje iz finančne uprave presenečenje.»Običajno jih prodamo za tri- ali štirikratnik izklicne cene, torej je cena koles med 30 in 80 evrov. Spomladanske dražbe so uspešnejše kot jesenske. Tokrat smo dosegli višje cene, morda zaradi koronavirusa,« je menil Mihec Pečar.Po podatkih Fursa je bila skupna izklicna vrednost vseh 55 predmetov na tokratni dražbi 760 evrov, prodali so vse in iztržili 3975 evrov, torej približno petkratnik izklicne cene. Kupnino je vplačalo 39 kupcev, naravnost v državni proračun v mobilni enoti Fursa, to je v posebej urejenem kombiju. Plačal si lahko z gotovino ali s kartico.Ravnanje z najdenimi predmeti ureja pravilnik o postopku z najdenimi stvarmi iz leta 2015, ki pa ne zajema predmetov, pozabljenih na avtobusu, vlaku ali kakem drugem prevoznem sredstvu, pač pa tiste, ki so najdene kjerkoli drugje. Zagotovo marsikdo ne ve, da je najdeni predmet last najditelja, če se ta izrecno ne odreče tej pravici. Kako?Policija v skladu s pravilnikom že ob prijavi najdenega predmeta obvesti najditelja, ki je, denimo, kolo pripeljal na policijo, da bo čez leto dni postal lastnik kolesa, če se v tem času ne bo pojavil pravi lastnik in zahteval vračila. V tem trenutku se mora izreči, ali bo v takem primeru zainteresiran za lastništvo kolesa ali ne. Največ najditeljev na to ni pripravljenih in se bodočemu lastništvu gladko odpovedo. Toda če se ne bi, bi jih Furs po enem letu, v primeru, da se pravi lastnik ne pojavi, obvestil, da je zdaj kolo njihovo.Najdeni predmet novi lastnik bodisi prevzame bodisi dobi kupnino, doseženo na dražbi, vendar se od nje odštejejo stroški hrambe in prodajnega postopka. Skratka, morda bo moral za kolo, ki je prodano po nizki ceni, celo doplačati. Na srečo se lahko najditelj še v tem trenutku lastnini odpove. Če gre za najdbo kakega bolj delikatnega predmeta, na primer orožja ali droge, ravna policija s predmetom po posebnih pravilih, najdeno gotovino pa mora položiti na posebni račun državnega proračuna.