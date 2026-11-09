Mož je stanovanje zapustil vnukom: Kaj lahko zahtevata otroka?

Mož želi z oporoko stanovanje zapustiti vnukom, svoji ženi pa zagotoviti dosmrtno pravico uporabe. Bralko zanima, ali bi jo lahko sin in hči, če bi uveljavljala nujni delež, iz stanovanja izselila. Pravnik pojasnjuje, da nujni delež sam po sebi ne daje pravice do izselitve, lahko pa vpliva na razdelitev zapuščine in obseg oporočnih razpolaganj. Pomembno je tudi, kako je pravica uporabe določena v oporoki in ali je vpisana v zemljiško knjigo.

Kako je v takem primeru zaščiten zakonec, kaj lahko zahtevajo nujni dediči in zakaj je lahko odločilen vpis v zemljiško knjigo, preberite v celotnem odgovoru pravnika na Deloindom.si.