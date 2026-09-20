Mož, ki je v Jugoslaviji že leta 1980 izdelal električni avtomobil

Medtem ko so danes električni avtomobili povezani z visokotehnološkimi baterijami, hitrimi polnilnicami, samovozečo vožnjo in podjetji, kot sta Tesla ali bližnje nam Rimac, Jutarnji list obuja skoraj pozabljeno zgodbo iz časa energetske krize v nekdanji Jugoslaviji.

Leta 1980 je takrat 26-letni elektrotehnik Vukašin Kupreški iz Kovilja pri Novem Sadu izdelal lastni električni avtomobil. Za osnovo je vzel Renault 4, vanj pa vgradil 13-konjski elektromotor italijanskega podjetja Ansaldo, ki ga je našel na odpadu.

Avtomobil, ki ga je poimenoval Žilera, je imel štiri akumulatorje, polnjenje je trajalo najmanj pet ur, po takratnih podatkih pa je lahko z enim polnjenjem prevozil med 100 in 150 kilometrov ter dosegel približno 40 kilometrov na uro.

Kupreški je na novosadskem odpadu našel italijanski motor podjetja Ansaldo, težak približno 37 kilogramov in z močjo 13 konjskih moči. Pred tem je preizkušal druge motorje, vendar so bili po njegovih besedah pretežki. Štirje akumulatorji po 180 Ah so zagotavljali napetost 24 voltov. Skupaj so tehtali približno 240 kilogramov, kar je predstavljalo skoraj tretjino mase celotnega avtomobila.

Izdelava je stala približno 20.000 dinarjev, od tega so za akumulatorje porabili 12.000 dinarjev. Renault 4 je Kupreški kupil za približno 5000 dinarjev, številni drugi deli pa so bili rabljeni ali ročno izdelani.

Posebej zanimivo je, da ni ostalo pri prototipu. Kupreški je avtomobil 27. junija 1980 registriral, v prometnem dovoljenju pa je bil vpisan kot Renault 4.

Avto je nastal v času, ko je Jugoslavija zaradi pomanjkanja goriva uvedla sistem vožnje par–nepar. Policisti so Kupreškega zato občasno ustavljali, ko je vozil na dan, ko njegov registrski znak ni smel biti na cesti. Njegova razlaga je bila preprosta: njegov avtomobil ne uporablja bencina.

Jutarnji ob tem opozarja, da Kupreški ni bil prvi izdelovalec električnega avtomobila na območju Balkana. Leta 1970 je v Bolgariji nastal električni El-Mo-70, v Jugoslaviji pa je bil električni Trabant razvit in registriran že leta 1979.