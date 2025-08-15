Poletno cvetje, kače, paličnjaki in veliko optimizma

V nadaljevanju preberite:

Mozirski gaj, ki ga je ujma pred dvema letoma uničila, preživele rastline pa so bile prekrite z več kot pol metra mulja, je spet čudovit. Vodja parka Elica Bele je posebej ponosna na nov zeliščni vrt in pravi, da čeprav je poplava naredila ogromno razdejanje – škoda se še lahko pokaže, saj koreninski sistem rastlin ni več tako močen –, je bil mulj za nekatere rastline tudi koristen. Do nedelje si obiskovalci poleg poletnega cvetja v parku lahko ogledajo še tradicionalno razstavo eksotičnih živali Bioexo.