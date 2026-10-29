Mrtvi milijarder, ki še vedno vpliva na ameriško in izraelsko politiko

Družina Adelson sodi med pomembne financerje republikanske politike v ZDA. Po poročanju Bloomberga je Miriam Adelson aprila republikanskim političnim organizacijam namenila 40 milijonov dolarjev: 30 milijonov skladu Senate Leadership Fund, ki podpira republikanske kandidate za senat, in deset milijonov skladu Congressional Leadership Fund, ki podpira republikanske kandidate za predstavniški dom. Sheldon Adelson (1933–2021) je bil ameriški milijarder, podjetnik in politični donator. Rodil se je v Bostonu v družini judovskih priseljencev. Poslovno pot je začel z različnimi podjetniškimi dejavnostmi, prelomnica pa je bila računalniška razstava Comdex, ki jo je razvil v enega največjih sejmov računalniške industrije. Leta 1995 je svoj delež v podjetju prodal za več kot 800 milijonov dolarjev ...