FOTO:Mumificirane živali nekdanjih Egipčanov

Mumije mačk so pritegnile kar nekaj obiskovalcev. Egiptovske oblasti pripravljajo različne razstave, da bi znova obudile zanimanje za glavno turistično atrakcijo države. FOTO: Khaled Desouki/AFP

Kip skarabeja je le deden izmed 75 lesenih in bronastih kipov, odkritih v Sakari. FOTO: Khaled Desouki/AFP

FOTO: Khaled Desouki/AFP

V antični nekropoli v Sakari v bližini Kaira so lani arheologi našli bogato zbirko mumificiranih živali, ki so jih zdaj postavili na ogled. Gre za posmrtne ostanke mačk, krokodilov, kober in ptic, v najdišču pa so se skrivali še najrazličnejši kipci in maske.S testiranji skušajo ugotoviti, ali sta dva mumificirana kadavra ostanki mladiča levov, kar je redka najdba.Domače mačke, ki so imele v starem Egiptu poseben status, pa so pogoste spremljevalke mumificiranih trupel lastnikov.Posebno je bilo tudi odkritje velikega kipa skarabeja.Sakara je nekdanje pokopališče Memfisa, antične prestolnice. Tam so pokopavali preminule več kot 3000 let in spada pod Unescovo zaščito.