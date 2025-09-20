Mumificiranje znano že pred 12.000 leti, začetki na presenetljivem območju

Čeprav mumije največkrat povezujemo z Egiptom, so mumifikacijo v različnih obdobjih izvajale mnoge kulture po svetu.

Kot navaja portal Archaeology Magazine, ki se sklicuje na navedbe Avstralske nacionalne univerze (ANU), je prelomna nova študija razkrila, da ta praksa sega na tisoče let dlje v preteklost, kot so sprva mislili, in sicer na precej presenetljivo območje – v južno Kitajsko in jugovzhodno Azijo.

Trupla dalj časa izpostavljali dimu

Lovci in nabiralci v tem delu sveta so svoje pokojnike pogosto pokopavali v tesno skrčenem položaju. Trupla so običajno zelo dobro ohranjena, vendar ne kažejo vidnih znakov mumifikacije. Mednarodna skupina raziskovalcev je nedavno analizirala 54 tovrstnih pokopov z 11 arheoloških najdišč po južni Kitajski, Vietnamu, Indoneziji in drugih bližnjih krajih. Ugotovili so, da so trupla umrlih dalj časa izpostavljali dimu nad ognjem, kar je posušilo in v bistvu mumificiralo ostanke, sicer pa pustilo zelo malo dokazov o samem postopku.

Najzgodnejši primeri te prakse segajo več kot 12.000 let v preteklost – 5000 let dlje kot mumificirane osebe kulture Činčoro iz Južne Amerike, za katere so nekoč menili, da so najstarejše na svetu. »Ta vrsta sušenja z dimom je doslej najstarejša dokazana metoda namernega ohranjanja trupel, ki jo imamo zabeleženo kjerkoli na svetu,« je dejal zaslužni profesor ANU Peter Bellwood. Izvirni znanstveni članek o tej raziskavi je objavljen v reviji Proceedings of the National Academy of Sciences.