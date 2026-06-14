Mundial, ki ga Slovar slovenskega knjižnega jezika razlaga kot svetovno prvenstvo, je v Sinonimnem slovarju slovenskega jezika opredeljen kot sopomenka za svetovno prvenstvo v nogometu. Športno tekmovanje, ki tako kot olimpijske igre poteka enkrat na štiri leta, letos združuje rekordnih 48 reprezentanc in največje velemojstre nogometa.

Sama beseda se v današnji slovenščini od drugih poimenovanj (tu je namreč še svetovno nogometno prvenstvo) razlikuje v okoliščinah, ko to besedo uporabljamo. Oba omenjena slovarja in slovarski del Slovenskega pravopisa 2001 opredeljujejo mundial kot publicistično besedo, saj jo najdemo predvsem v besedilih medijev in predstavlja manj običajno, a kratko alternativo drugim izrazom. Z mundialom pa včasih poimenujemo tudi svetovna prvenstva drugih športov, na primer košarke.

Beseda mundial v slovarjih na portalu Fran.

Koliko govorcev slovenščine pozna to besedo? Še do pred kratkim je bilo na tako vprašanje nemogoče odgovoriti. V spletni raziskavi (ali igri, če želite) Besedomat je to besedo prepoznalo več kot 90 odstotkov vprašanih.

Prav v zvezi z Besedomatom, ki še vedno sprašuje po poznavanju besed, pogosto zasledim vprašanje, kako si ljudje širimo besedni zaklad. Eden od dejavnikov je gotovo raznovrstnost situacij in vsebin, s katerimi se srečujemo. Tako tudi vsak šport prinaša vrsto besed, ki se globoko vtisnejo v naš spomin. Le kako bi sicer šestnajst let po mundialu v Južni Afriki več kot polovica ljudi vedela, kaj so vuvuzele?

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Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtor: dr. Andrej Perdih.