Elon Musk zagnal svojo različico wikipedije

Elon Musk je zagnal grokipedijo, spletno enciklopedijo, konkurenčno wikipediji, ki je po njegovem mnenju pristranska in pretirano politično korektna. Poganjala jo bo umetna inteligenca, vsebinsko pa se bo ujemala z Muskovimi konservativnimi politični nazori, poroča NBC News.

Že prejšnji mesec je napovedal, da pripravlja tekmico vodilne spletne enciklopedije na predlog prijatelja in tehnološkega vlagatelja Davida Sacksa, ki je po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa »car umetne inteligence«. Musk je wikipedijo kritiziral zaradi pogostega navajanja virov, kot sta časnik The New York Times in ameriški nacionalni radio NPR.

Najbogatejši človek na svetu je na omrežju x zapisal, da bo enciklopedija, ki jo omogoča UI, zelo pomembna za človeštvo in razumevanje vesolja. Od wikipedije se razlikuje predvsem po tem, da nima jasnih človeških avtorjev. Medtem ko na tej uporabniki lahko pišejo in urejajo članke, besedila na grokipediji preverja grok, umetna inteligenca v obliki klepetalnega robota, ki je prav tako v Muskovi lasti. Obiskovalci ne morejo urejati in dopolnjevati člankov, lahko jih zgolj predlagajo.

Musk si želi nadzorovati, o čem se ljudje učijo

Na novo spletno enciklopedijo so se odzvali številni uporabniki družbenih omrežij. Nekateri so zapisali, da je bolj natančna od wikipedije, saj, na primer, ameriškega zdravstvenega ministra Roberta F. Kennedyja ml. ne označuje za proticepilca in podpornika teorij zarote. Drugi pa ji nasprotujejo. Neki uporabnik je Muska obtožil, da hoče nadzorovati ljudi, o čem se učijo.

Grokipedija je ob objavi vsebovala okoli 885.000 člankov, wikipedija jih ima več kot sedem milijonov. Številni vnosi v novi enciklopediji temeljijo na wikipediji ali pa so povsem enaki kot tam. Na wikipediji je izjava o avtorskih pravicah zapisana na dnu članka pri večini spletnih vnosov, a ne pri vseh. Po navedbah tujih medijev si Musk želi, da bo grok prenehal uporabljati wikipedijo kot vir do konca letošnjega leta.

Po spletnih zapisih naj bi bilo ime nove enciklopedije povezano z znanstvenofantastičnim romanom iz leta 1961 Stranger in a Strange Land (Tujec v tuji deželi) avtorja Roberta A. Heinleina, beseda grok pa naj bi se nanašala na obliko (popolnega, globokega) razumevanja.

Četrt wikistoletja

Na wikipediji je bil prvi prispevek objavljen 15. januarja 2001. Razvila se je iz nupedije, strukturirane brezplačne enciklopedije, da bi omogočila lažje oblikovanje člankov in prevodov. Zamisel o spletni enciklopediji se je že leta 1993 porodila Ricku Gatesu, enemu od pionirjev spleta. Da bi bila dostopna vsem, je pet let pozneje predlagal ameriški programer in aktivist za brezplačno programsko opremo Richard Stallman.

Po podatkih Economista je imela Wikipedia leta 2014 okoli 495 milijonov bralcev na mesec. Po statistiki iz septembra 2018 si je njene strani vsak mesec ogledalo 15,5 milijarde ljudi.

Stallman si je zamislil enciklopedijo, ki je ne bo urejala zgolj ena organizacija, kot denimo enciklopedijo Britannica. Wikipedija naj bi sprva dopolnjevala pretežno angleško spletno enciklopedijo nupedija, a je predhodnico kmalu presegla in postala zbirka vsebin v več sto jezikih. Po podatkih Economista je imela leta 2014 že 495 milijonov mesečnih bralcev. Statistika iz septembra 2018 pa je pokazala 15,5 milijarde ogledov strani.

Nevladna organizacija Wikimedia Foundation, ki enciklopedijo upravlja, je sporočila: »Znanje na wikipediji je in vedno bo človeško ... Podjetja, ki ustvarjajo vsebine z umetno inteligenco, se zanašajo na znanje, ki ga je ustvaril človek. Celo grokipedija potrebuje wikipedijo, da lahko obstaja.« Dodali so, da so v preteklosti že poskušali najti alternative wikipediji, a prvotne organizacije ti poskusi niso odvrnili od njenega dela in ciljev, navaja revija Forbes.