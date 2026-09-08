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    Zanimivosti

    Muskova hči v Desigualovi kampanji kljubuje umetni inteligenci

    V objavi modne znamke Desigual na omrežju instagram Vivian Jenna Wilson preizkuša programske omejitve robota, ki je videti koristen kot pomočnik.
    Wilsonova se je leta 2022, ko je spremenila spol, odtujila od očeta in se z njim sprla. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters
    Galerija
    Wilsonova se je leta 2022, ko je spremenila spol, odtujila od očeta in se z njim sprla. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters
    R. I.
    8. 9. 2026 | 15:34
    8. 9. 2026 | 15:52
    2:06
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Hči Elona Muska, prvega bilijonarja na svetu, Vivian Jenna Wilson se je svojemu očetu zoperstavila z modno kampanjo znamke Desigual. Tehnologija postaja čedalje bolj vpeta v življenja, zato Desigual zagovarja idejo, da moramo ostati ljudje, so zapisali na portalu Hypebae.com

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    Elon Musk bo izgubil sina in dobil hčer

    Kampanja z imenom »Rojena, da kljubuje« (Born to disobey), katere glavni obraz je prav hči tehnološkega mogotca Muska, nasprotuje svetu, ki ga vse bolj oblikujejo algoritmi ter umetna inteligenca, in v ospredje postavlja individualnost.

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    Kdo se boji Elona Muska?

    Wilsonova se v kampanji na idejo tehnološkega nadzora odziva igrivo. V objavi modne znamke Desigual na omrežju instagram z robotom, ki je videti kot koristen pomočnik, preizkuša njegove programske omejitve. Ko mu postavlja prepreke in robot ne zmore več ter pade na tla, Vivian Wilson izjavi: »On je bil ustvarjen, da uboga. Jaz ne.«

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    Da bo umetna inteligenca služabnik, ne gospodar

    Osrednji kos kolekcije je oprijeta majica z napisom »Born to obey«.

    Wilsonova se je leta 2022, ko je spremenila spol, odtujila od očeta in se z njim sprla. S kampanjo se je, sicer na igriv način, še enkrat zoperstavila svojemu očetu in njegovim tehnološkim podvigom.

    Medtem ko algoritmi čedalje bolj vplivajo na to, kaj gledamo, kupujemo in celo kako se oblačimo, je sporočilo Desiguala preprosto: Morda je najbolj uporniška stvar, ki jo lahko narediš, prav to, da ignoriraš pravila in ostaneš zvest samemu sebi, še navaja portal Hypebae.com.

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

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