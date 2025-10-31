Odpira se velik muzej v Kairu: faraonska zgodovina za novo dobo Egipta

Po dveh desetletjih gradnje, političnih prevratov in večkratnih zamudah bo Egipt jutri uradno odprl Veliki egipčanski muzej (Grand Egyptian Museum – GEM). Kompleks ob piramidah v Gizi je po besedah vlade »darilo Egipta svetu«, kot je zapisal Independent, in simbol kulturne samozavesti države, ki želi svojo antično dediščino spremeniti v gospodarsko priložnost.

Projekt, vreden okoli 1,2 milijarde ameriških dolarjev, je bil zasnovan leta 2002 in večinoma financiran s posojili Japonske agencije za mednarodno sodelovanje. Gradnjo so zaustavili politični pretresi po arabski pomladi, pandemija covida-19 in nestabilnost v regiji.

Muzej, velik 0,5 kvadratnega kilometra, kar je dvakrat več kot pariški Louvre, je delo irskega arhitekturnega biroja Heneghan Peng Architects, z mogočno stekleno fasado, ki ponazarja obliko piramid, navaja Independent.

Notranjost obsega 24.000 kvadratnih metrov stalnih razstav, konferenčne in izobraževalne dvorane, otroški muzej ter sodobni raziskovalno-restavratorski center.

FOTO: Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Ramzesov kip

Vhodni atrij varuje 11-metrski kip Ramzesa II., star približno 3200 let, ki je desetletja stal v središču Kaira, preden so ga preselili k novemu muzeju, piše Le Monde. Obiskovalce vodi šestnadstropno stopnišče z razgledom na piramide, povezuje pa ga most za pešce in električna vozila, ki omogočajo neposreden dostop do arheološkega območja Gize.

V dvanajstih galerijah je razstavljenih 50.000 artefaktov, ki predstavljajo razvoj egiptovske civilizacije od prazgodovine do rimskega obdobja.

FOTO: Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Osrednji del predstavljata dve dvorani s Tutankamonovim zakladom, prvič v celoti razstavljenim po odkritju grobnice leta 1922.

Med več kot 5.000 predmeti so zlata maska, prestol, sarkofag, vozovi in druge dragocenosti, mnoge obnovljene v konservatorskem centru muzeja.

Pomembno mesto zaseda tudi Keopsova sončna ladja, 4600 let staro pogrebno plovilo, ki je bilo leta 2021 preneseno v muzej s posebnim daljinsko vodenim transporterjem iz Belgije.

FOTO: Khaled Desouki/AFP

Misel na generacijo Z

Direktor muzeja Ahmed Ghoneim poudarja, da je razstava zasnovana z mislijo na generacijo Z – z uporabo tehnologij mešane resničnosti in interaktivnih predstav: »Uporabljamo jezik, ki ga razumejo mladi – tehnologijo namesto učbenikov«, kot piše Independent.

Po mnenju egiptologa Zahija Hawassa odprtje muzeja pomeni več kot razstavo starin – gre za povrnitev egiptovske dediščine Egipčanom in za novo obdobje, v katerem bodo lokalni znanstveniki vodili raziskave in ohranjanje spomenikov, je poročala spletna stran Vijesti.

V muzeju so urejeni najmodernejši laboratoriji v regiji, ki bodo omogočili nadaljnje raziskave območij, kot sta Dolina kraljev in Sakkara.

FOTO: Khaled Desouki/AFP

Cilj: 30 milijonov turistov

Vlada predsednika Abdela Fataha el Sisija vidi GEM kot ključni del strategije za dvig turizma in pridobivanje tujih valut. Leta 2024 je Egipt obiskalo 15,7 milijona turistov, cilj do 2032 pa je 30 milijonov.

V okolici muzeja so zgrajene nove ceste, metro postaja in letališče Sphinx International, 40 minut od Gize.. Muzej naj bi dnevno sprejel 15.000–20.000 obiskovalcev, na odprtju pa pričakujejo okoli 60 svetovnih voditeljev.

Kljub navdušenju nad projektom ostajajo vprašanja o dostopnosti. Vstopnina za Egipčane znaša 200 funtov (4 USD), za tujce pa šestkrat več. »To je muzej za vse Egipčane, čeprav je vstopnina za marsikoga previsoka,« opozarja profesorica Salima Ikram z univerze v Kairu.

FOTO: Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Veliki egipčanski muzej je faraonski projekt v vsakem pomenu besede – simbol nacionalne ponovne samozavesti, turistične strategije in kulturne diplomacije.

Kot ugotavlja Le Monde, je Egipt z njim ustvaril »muzej civilizacije, ki govori svetu, a gleda vase«.

Če bo projekt uspešen, bo Giza postala ne le prizorišče starodavne veličine, temveč tudi središče nove dobe egiptologije, v kateri se preteklost in prihodnost srečata pod stekleno piramido 21. stoletja.