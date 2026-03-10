Muzej norosti v Šentilju med prestižnimi nominiranci

Evropski muzejski forum je razglasil 35 nominirancev za nagrado evropski muzej leta (EMYA) za leto 2026. Med izbranimi evropskimi muzeji je tudi Muzej norosti, ki zadnjih 13 let deluje na gradu Cmurek na Tratah v občini Šentilj. Nagrajence bodo razglasili med 10. in 14. junijem v Španiji, je povedala direktorica Muzeja norosti Sonja Bezjak.

Bezjakova je ob predstavitvi nominacije novinarjem povedala, da je to za ustanovo izjemno priznanje. Muzej so leta 2013 ustanovili prebivalci in sodelavci, povezani s krajem Trata, z namenom ohraniti grad Cmurek ter obravnavati fenomen norosti in dediščino nekdanje institucije, ki je v gradu delovala po drugi svetovni vojni.

Prostor srečevanj in zagovorništva človekovih pravic

Kot je pojasnila, je grad po zaprtju zavoda za duševno in živčno bolne leta 2004 ostal brez funkcije in je bil izpostavljen propadanju. »Naša naloga je bila ohraniti spomin na to obdobje in prostor, obremenjen s težavno dediščino, spremeniti v prostor srečevanj, povezovanja in zagovorništva človekovih pravic,« je dejala. Ob tem je opozorila, da v Sloveniji še vedno več kot 4500 ljudi živi v institucionalnih oblikah oskrbe, kjer obstaja tveganje socialne izključenosti in kršitev človekovih pravic.

Po njenih besedah je nominacija pomembna tudi zato, ker muzej deluje v zelo omejenih razmerah. »Večina nominiranih muzejev prihaja iz zahodne Evrope in deluje v prenovljenih ali povsem novih prostorih z obsežno javno podporo. Za nas je to še toliko večja potrditev, saj muzej razvijamo s skromnimi sredstvi, ob načelih organske rasti, ponovne uporabe in povezovanja različnih disciplin,« je povedala.

Izobraževalno središče

Kustosinja v muzeju norosti Barbara Kotnik je poudarila, da se je muzej v zadnjih letih uveljavil tudi kot izobraževalno središče. V pretekli sezoni so na Tratah sprejeli več kot 3000 obiskovalcev, predvsem šolskih skupin in študentov. »Čeprav smo na robu države in k nam ne moreš priti slučajno, ker si se pač sprehajal po mestu, ampak se moraš pripeljati namenoma, nas obiskuje vedno več mladih,« je dejala.

Obiskovalci muzeju pogosto zaupajo tudi osebne izkušnje z nekdanjo institucijo ali podobnimi ustanovami, kar po besedah kustosinje prispeva k ohranjanju spomina na to občutljivo zgodovinsko obdobje. FOTO: Jože Pojbič

Prostor dialoga

Po njenih besedah so razvili programe za različne starostne skupine, od predstavitev naravne in lokalne dediščine za najmlajše do programov za srednješolce, povezanih s stalno razstavo Neskončne trate norosti. Eden izmed programov z naslovom Kaj storim, da ne znorim, spodbuja odprt pogovor o duševnem zdravju. »Muzej se je izkazal kot prostor dialoga, kjer mladi pogosto prvič spregovorijo o svojih duševnih stiskah,« je poudarila.

Obiskovalci muzeju pogosto zaupajo tudi osebne izkušnje z nekdanjo institucijo ali podobnimi ustanovami, kar po besedah kustosinje prispeva k ohranjanju spomina na to občutljivo zgodovinsko obdobje.

Po besedah nacionalne korespondentke za Slovenijo pri Evropskem muzejskem forumu Tanje Roženbergar so kandidati za nagrado bodisi novoustanovljeni muzeji bodisi uveljavljene ustanove, ki so v zadnjih letih temeljito prenovile svoje delovanje ali programe.

Kot je v svojem zapisu še povedala Roženbergarjeva, nagrada evropski muzej leta, ustanovljena leta 1977 pod pokroviteljstvom Sveta Evrope, priznava odličnost in inovacije v evropski muzejski skupnosti ter spodbuja vrednote demokracije, človekovih pravic in trajnosti. V okviru nagradne sheme EMYA podeljujejo tudi več drugih priznanj, ki izpostavljajo sodelovanje skupnosti, okoljsko trajnost, gostoljubnost ter institucionalni pogum muzejev.

Ekipo muzeja poleg strokovnih sodelavcev podpira tudi mreža prostovoljcev, ki sodelujejo pri številnih dejavnostih in dogodkih, od bralnega krožka in telovadbe na grajskem dvorišču do ustvarjalnih delavnic in plesnih dejavnosti za otroke.

Junijska konferenca v španskem Bilbau bo po mnenju vpletenih za Muzej norosti priložnost, da se predstavi med vodilnimi evropskimi muzeji, ki na inovativne načine obravnavajo dediščino ter odpirajo vprašanja družbene vključenosti in človekovih pravic. Po besedah vodstva muzeja pa si ob tem želijo tudi, da bi nominacija prispevala k večji prepoznavnosti muzeja in njegovega poslanstva tako v Sloveniji kot v mednarodnem prostoru.