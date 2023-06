Muzej je predvsem ustanova, ki zbira, ureja in hrani kulturno in zgodovinsko pomembne predmete. Gre za mnoge ljudi, ki se večinoma ne izpostavljajo, skrbijo pa za to, da se naša zgodovina in kultura ne izgubi. Taki ljudje so po mojem mnenju pomembnejši od marsikaterega vplivneža. V Sloveniji imamo pomembnih predmetov morda celo več kot marsikje drugje. Predmeti, ki so kulturno pomembni, se hranijo v etnografskem muzeju. Le kdo si ne želi videti stare zibke ali lectovega srca? Morda babiškega orodja izpred več kot sto let? Ali pa samo avtentičen ljudski kroj?

Pa ne govorimo več o ustanovi, ampak o stavbi, kjer so urejeni in shranjeni ti predmeti. Če gremo na obisk h komu, ki ima doma kake starine, se nam lahko dozdeva, da ima doma cel muzej. Mogoče muzej prve svetovne vojne ali starih kmečkih orodij. Čudovita in z okusom obnovljena mestna jedra slovenskih mest so pravi muzej na prostem. Pa naj bo to Škofja Loka, Ljubljana ali Piran. V labirintu starih ozkih ulic lahko zaidemo tudi v kak muzej – morda pomorski? Bomo ob prazniku državnosti počastili naše osamosvojitelje in si šli pogledat kako zbirko, ki obeležuje čas nastajanja naše države? Če sežem v žep, imam v njem telefon, ki ni pameten, tak, ki je za v muzej. Ali pa sem morda za v muzej jaz?

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtor: dr. Metod Čepar.