Na 13 kvadratih so ustvarili hišo, v kateri ne manjka niti razgled na morje

Kako iz prostora, ki je tako majhen, da vanj ni mogoče parkirati niti avtomobila, ustvariti udoben dom? Arhitekti na Azorih so se izziva lotili drugače: ker se niso mogli širiti vstran, so šli v višino. Na komaj 13 kvadratnih metrih tlorisa je tako nastala večetažna hiša s približno 35 kvadratnimi metri bruto površine, v kateri je premišljen prav vsak centimeter – od stopnišča in shranjevanja do razporeditve prostorov in pohištva po meri.

Kako so na tako majhni površini razporedili spalne in bivalne prostore, kam so umestili kuhinjo, s kakšnimi triki so v hišo pripeljali več svetlobe in zakaj se iz njenega vrha odpira celo razgled na morje?

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