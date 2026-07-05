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    Zanimivosti

    Na 45. Melodijah morja in sonca sta slavila Mef in Marina Martensson

    Drago Mislej Mef je s skupno zmago in strokovnim priznanjem za avtorja na festivalu osvojil kar dve nagradi. Tudi skupina Ranr je odnesla dve priznanji.
    Drago Mislej – Mef in Marina Martensson sta velika zmagovalca jubilejnega 45. festivala Melodije morja in sonca. FOTO: RTVS/zaslonski posnetek
    Galerija
    Drago Mislej – Mef in Marina Martensson sta velika zmagovalca jubilejnega 45. festivala Melodije morja in sonca. FOTO: RTVS/zaslonski posnetek
    STA, R. I.
    5. 7. 2026 | 07:23
    5. 7. 2026 | 07:27
    3:23
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    Velika zmagovalca jubilejnega 45. festivala Melodije morja in sonca, ki je potekal včeraj zvečer v portoroškem Avditoriju, sta postala Drago Mislej Mef in Marina Martensson s skladbo Drugačna je le noč. Nagrada Danila Kocjančiča za najbolj obetavnega glasbenika je letos pripadla glasbeni skupini Ranr, ki je domov odnesla tudi nagrado za glasbeno bodočnost.

    V glasovanju za veliko nagrado festivala so enakovredno odločali glasovi strokovne žirije, radijskih postaj, občinstva v Avditoriju in širše javnosti s telefonskim glasovanjem. Pesem Drugačna je le noč je pri tem zbrala najvišji skupni seštevek točk. Zmagovalna pesem je prejela 12 točk strokovne žirije in 12 točk radijskih postaj, občinstvo v dvorani pa ji je podelilo osem točk. S telefonskim glasovanjem so ji gledalci in poslušalci namenili še sedem točk.

    Posebna strokovna priznanja

    Na festivalu so letos podelili več posebnih strokovnih priznanj, pri čemer so dobitnike k sodelovanju povabili in nagradili že vnaprej. Nagrado MMS legenda je prejel Oto Pestner, nagrado MMS avtor Drago Mislej Mef, nagrada MMS bodočnost pa je romala v roke mlade skupine Ranr. Drago Mislej Mef je s skupno zmago in strokovnim priznanjem za avtorja na letošnjem festivalu osvojil kar dve nagradi.

    Oto Pestner je prejel nagrado MMS legenda. Fotografija je arhivska. FOTO: Marko Feist
    Oto Pestner je prejel nagrado MMS legenda. Fotografija je arhivska. FOTO: Marko Feist

    Skupina Ranr je ob tem prejela še nagrado Danila Kocjančiča, ki jo strokovna žirija podeljuje obetavnim glasbenikom. Kot povsem novo priznanje so letos uvedli posebno nagrado idejnega očeta festivala Bertija Rodoška, ki jo po svoji izbiri podeljuje festivalski bend. Nova nagrada je pripadla izvajalcu Leanu Kozlarju Luigiju.

    Letos štirinajst izvajalcev

    Za veliko nagrado jubilejnih 45. Melodij morja in sonca se je potegovalo 14 izvajalcev. Ob spremljavi benda v živo so nastopili Il Divji, Gašper Rifelj, Anna, Poveri ma belli, Balladero, Kikifly in Maja Prašnikar, Lean Kozlar Luigi, Kavč, Gal Gjurin, Daniel Popović, Eva Kovačič ter trije povabljeni nagrajenci Oto Pestner, skupina Ranr ter duet Mef in Marina Martensson. Program sta ponovno povezovala Lorella Flego in Mario Galunič.

    Program MMS sta že tradicionalno povezovala Lorella Flego in Mario Galunič. FOTO: Mediaspeed.net
    Program MMS sta že tradicionalno povezovala Lorella Flego in Mario Galunič. FOTO: Mediaspeed.net

    Jubilejna izvedba festivala je prinesla številne novosti in strog boj proti strojni produkciji glasbe. Snovalci dogodka so namreč letos izrecno omejili in prepovedali uporabo umetne inteligence ter avtorskih platform pri ustvarjanju glasbe, saj so želeli zaščititi človeško kreativnost. Regionalni RTV center Koper-Capodistria je dobitniku nagrade Danila Kocjančiča kot novo nagrado namesto studijskih ur letos ponudil samostojni koncertni nastop v živo v oddaji Radio Live.

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    mmsMelodije morja in soncaDrago Mislej MeffestivalMarina Martenssonglasba

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