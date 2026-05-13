Na Češkem ukradli lobanjo svetnice iz 13. stoletja

Češka policija išče neznanca, ki je iz cerkve v mestecu Jablone v Podještedi na severu države ukradel lobanjo sv. Zdislave, svetnice plemiškega rodu, ki je živela v 13. stoletju. Po navedbah policije in praškega nadškofa ima ukradena lobanja neprecenljivo zgodovinsko vrednost.

Neznani storilec je v torek popoldne v baziliki sv. Lovrenca in sv. Zdislave v mestecu Jablone v Podještedi na severu Češke razbil stekleno vitrino in ukradel lobanjo sv. Zdislave iz Lemberka. Za svetnico jo je leta 1995 razglasil papež, bila je znana po usmiljenju, nesebičnosti in dobrodelnih dejanjih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Praški nadškof Stanislav Pribyl je izrazil obžalovanje zaradi kraje. »Lobanja je bila predmet čaščenja za številne romarje, ki so potovali v Jablone, kjer je pred več kot 750 leti živela in delovala Zdislava. Ne morem verjeti, da je nekdo sredi belega dneva iz cerkve ukradel relikvijo, katere vrednost je predvsem zgodovinska,« je povedal.

Policija je objavila videoposnetek z varnostne kamere, ki prikazuje domnevnega storilca, in prosila javnost za pomoč pri iskanju. Predstavnica policije je povedala še, da dejanska vrednost ukradene lobanje ni znana, njena zgodovinska vrednost pa je neizmerna.