Na dobrodelnem žrebu moški osvojil Picassa, vrednega več kot milijon evrov

Na dobrodelnem žrebu je moški osvojil izvirno sliko španskega umetnika Pabla Picassa, vredno več kot milijon evrov, poroča BBC. Srečni dobitnik, Ari Hodara, sicer inženir in ljubitelj umetnosti, je novico izvedel v torek, ko je sprejel videoklic dražbene hiše Christie's iz Pariza.

Hodara je bil sprva skeptičen: »Kako naj vem, da to ni potegavščina?« je vprašal 58-letnik, ko so mu sporočili, da je postal novi lastnik umetnine iz leta 1941.

V okviru dobrodelne dražbe so organizatorji prodali več kot 120.000 srečk po ceni 100 evrov, s čimer so zbrali približno 11 milijonov evrov, namenjenih francoski fundaciji za raziskave o Alzheimerjevi bolezni. Vodja fundacije, Olivier de Ladoucette, je ob tem poudaril, da je pobuda »še en pomemben korak k dnevu, ko bo Alzheimerjeva bolezen le še slab spomin«.

Žrebanje je potekalo v okviru tretje izvedbe dobrodelne akcije »1 Picasso za 100 evrov«, ki je bila ustanovljena leta 2013. Hodara je v žrebu sodeloval s srečko številka 94.715, ki jo je kupil šele konec tedna, potem ko je po naključju izvedel za to nagradno igro. Dobrodelno akcijo je organizirala francoska novinarka Péri Cochin ob podpori Picassove družine in fundacije.

Prvi Picasso v Ameriko, drugi v Italijo

Prva izvedba žrebanja leta 2013 je nagrado prinesla 25-letnemu Američanu iz Pensilvanije, zbrana sredstva pa so namenili ohranitvi libanonskega mesta Tir, ki je na seznamu Unescove svetovne dediščine.

Druga izvedba leta 2020 je osrečila 58-letno italijansko računovodkinjo, ki ji je srečko za božič podaril sin. Takrat so zbrana sredstva namenili izboljšanju sanitarnih razmer v šolah in vaseh v Kamerunu, Madagaskarju in Maroku.

Letošnja nagrada je bila slika Tête de Femme (Glava ženske), portret v tehniki gvaša na papirju, ustvarjen v značilnem Picassovem slogu. Na njej je upodobljena njegova partnerka in muza, francoska nadrealistična umetnica Dora Maar.

»Bil sem presenečen, to je vse,« je povedal Hodara po telefonu z dražitelji. »Ko sodeluješ v takšni nagradni igri, ne pričakuješ zmage ... ampak sem zelo vesel, saj me slikarstvo zelo zanima.«

Zmagovalec prav tako živi v Parizu, zaradi česar bo dostava umetnine precej enostavnejša. Pariz pa ima v zgodbi posebno mesto tudi zato, ker je prav tam velik del svojega življenja in ustvarjalne poti preživel tudi sam Picasso.