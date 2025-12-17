Na dobrodelni licitaciji sodčkov kleti Vinakoper zbrali skoraj 200.000 evorv

Na 26. dobrodelni licitaciji barik sodčkov kleti Vinakoper so ob rkeordni udeležbi prodali za rekordni znesek vin in zbrali skoraj 200.000 evorv. Chardonnay je na licitaciji dosegel kar 135 evrov na liter. Zbrana sredstva bodo tudi letos v celoti namenili za nujne posodobitve in opremo pediatričnega oddelka Splošne bolnišnice Izola, so sporočili z Vinakoper.

Med licitiranimi vini so prevladovala vina letnika 2025, ki je, kot so zapisali, »dal lepe osnove za visoke kakovosti tako pri belih kot rdečih vinih«, ponudili pa so tudi dve vini letnika 2024. »Drugič v zgodovini licitacije smo ponudili tudi vino, ki je namenjeno osnovi za peneče vino, prav tako pa se je med licitiranimi vini ponovno znašel tudi tannat,« je pojasnil Boštjan Zidar, glavni enolog Vinakoper. Tanat je rdeče vino, ki izvira iz jugozahodne Francije, izjemno priljubljeno pa je zlasti v Urugvaju.

Licitacija barikov Vinakoper. FOTO: Jaka Ivančič

»Letošnji uspeh, tako v kleti kot na dobrodelnem odru, potrjuje, da so vrhunska kakovost, predanost in povezanost prava pot,« je ocenil direktor Vinakoper Borut Fakin, ki se je zahvalil vsem podpornikom, da s svojo dobrodelnostjo krepijo vlogo kleti v lokalnem okolju. Izpostavili so tudi častnega gosta dogodka, podjetnika Iva Boscarola, ki je k znesku prispeval tudi s svojo donacijo.

Licitacija barikov Vinakoper. FOTO: Jaka Ivančič

Ob pričetku dogodka sta predstavnici Pediatričnega oddelka Splošne bolnišnice Izola prevzeli ček v višini dobrih 156.000 evrov, kolikor so na licitaciji zbrali lansko leto. Sredstva, licitirana na dogodku, se namreč nakazujejo postopno, kakor kupci plačujejo licitirano vino. Z letošnjim izkupičkom se skupni znesek vseh dosedanjih licitacij približuje milijonu evrov.