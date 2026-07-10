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    Na plažah vse strožja pravila: prepovedano kajenje, kazen za uriniranje

    Če letos dopustujete na Hrvaškem, v Italiji, Grčiji, Španiji, Franciji ali na Portugalskem, pred odhodom na plažo preverite lokalna pravila.
    Globe segajo od nekaj deset pa vse do več tisoč evrov. FOTO: Antonio Bronic/Reuters
    Galerija
    Globe segajo od nekaj deset pa vse do več tisoč evrov. FOTO: Antonio Bronic/Reuters
    R. I.
    10. 7. 2026 | 18:46
    10. 7. 2026 | 18:49
    5:50
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    Poletni dopust ob morju je za številne Slovence sinonim za sprostitev, toda na nekaterih najbolj priljubljenih evropskih destinacijah so oblasti letos še zaostrile pravila obnašanja na plažah in v obmorskih krajih. Razlogi so predvsem množični turizem, varovanje občutljivega obalnega okolja in prizadevanja za večjo kakovost bivanja domačinov.

    Posledica so prepovedi, ki lahko marsikoga presenetijo. Na nekaterih plažah so omejili uporabo senčnikov, drugje prepovedali kajenje, glasno predvajanje glasbe ali celo sprehajanje po mestu v kopalkah. Globe segajo od nekaj deset pa vse do več tisoč evrov.

    Dežniki in brisače niso več povsod samoumevni

    Na italijanskem otoku Sardinija, priljubljeni destinaciji tudi med slovenci, so na nekaterih najbolj obiskanih plažah uvedli stroge omejitve. Na plaži Punta Molentis pri kraju Villasimius lahko družina ali skupina uporablja le en senčnik, ki ga mora postaviti na mestu, ki ga določijo reševalci oziroma upravljavci plaže. Prvotni predlog, da bi bili senčniki dovoljeni le starejšim od 65 let in družinam z majhnimi otroki, so po burnih odzivih omilili, poroča portal Euronews.

    Na znameniti plaži La Pelosa pa obiskovalci brisače ne smejo več položiti neposredno na pesek. Pod njo mora biti posebna podloga, ki preprečuje odnašanje peska. Oblasti napovedujejo strožji nadzor, kršitelje pa lahko doleti globa v višini 100 evrov.

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    Tudi v Grčiji se nadaljujejo ukrepi za zaščito obale. Kar 251 plaž je razglašenih za območja brez turistične infrastrukture, kar pomeni, da tam niso dovoljeni niti ležalniki, senčniki za izposojo ali začasni leseni objekti.

    Kajenje na plaži? Marsikje prepovedano

    Vse več evropskih držav prepoveduje kajenje na plažah.

    V Španiji je kajenje in uporaba elektronskih cigaret prepovedana na več kot 600 plažah, med drugim v Barceloni, San Sebastiánu ter na številnih plažah Kanarskih in Balearskih otokov.

    Francija je lani prepoved razširila na vse plaže ob kopalnih vodah. Za prižgano cigareto na plaži je predvidena kazen 135 evrov. Prepovedi veljajo tudi na številnih italijanskih plažah, predvsem v pokrajinah Veneto, Emilija - Romanja, Sardinija in Apulija.

    Kopalke sodijo na plažo, ne v mesto

    Ena najpogostejših napak turistov je sprehajanje po mestu zgolj v kopalkah ali brez majice. Številna obmorska mesta to obravnavajo kot kršitev javnega reda.

    Ponekod so psi na plažah dovoljeni le zgodaj zjutraj ali pozno zvečer. FOTO: Eva Manez/Reuters
    Ponekod so psi na plažah dovoljeni le zgodaj zjutraj ali pozno zvečer. FOTO: Eva Manez/Reuters

    V italijanskem Sorrentu lahko sprehod po mestu v bikiniju ali kopalnih hlačah pomeni kazen do 500 evrov. Na portugalski Albufeiri so predpisane globe od 300 do 1500 evrov za vse, ki zunaj plaž, hotelskih območij ali bazenov nosijo zgolj kopalke.

    Podobna pravila veljajo tudi v Barceloni in na Majorki, kjer obiskovalci v kopalkah ali brez zgornjega dela oblačil ne smejo v trgovine in restavracije. Kazen lahko doseže 300 evrov.

    Na Hrvaškem, ki ostaja najbolj priljubljena poletna destinacija Slovencev, so podobne prepovedi že nekaj let v veljavi v Splitu, Dubrovniku in na Hvaru. Sprehod po mestu brez majice ali v kopalkah lahko pomeni globo do 150 evrov, navaja Euronews

    Tudi francoska Nica kaznuje sprehajanje po mestu brez zgornjega dela oblačil, medtem ko je italijanska Varenna ob Komskem jezeru uvedla globe do 200 evrov za neprimerno oblečene obiskovalce.

    Tudi uriniranje v morju je lahko zelo drago

    Nekatera španska mesta so se lotila tudi vedenja, ki ga je skoraj nemogoče nadzorovati.

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    V mestu Vigo v Galiciji že od leta 2022 velja globa v višini 750 evrov za uriniranje na plaži ali v morju. Lani se je podobni prepovedi pridružila tudi Marbella, kjer je uriniranje v morju prepovedano na 25 mestnih plažah, navaja Euronews.

    Glasna glasba lahko pomeni zaseg zvočnika

    Če nameravate na portugalsko plažo prinesti prenosni zvočnik, velja previdnost. Portugalske oblasti so zaradi pritožb domačinov in turistov prepovedale glasno predvajanje glasbe na plažah. Posamezniki lahko prejmejo kazen od 200 do 4000 evrov, skupine pa celo do 36.000 evrov. Poleg globe lahko oblasti zvočnik tudi zasežejo.

    Psi niso dobrodošli povsod

    Številne plaže v Italiji, Španiji, Franciji in na Hrvaškem med glavno turistično sezono prepovedujejo vstop psom, zlasti na plažah z Modro zastavo. Ponekod so psi dovoljeni le zgodaj zjutraj ali pozno zvečer.

    Med bolj nenavadnimi prepovedmi pa izstopa francosko mesto Granville v Normandiji. Tam je od leta 2009 prepovedano voditi slone na plažo. Ukrep so sprejeli po dogodku, ko je potujoči cirkus svoje slone odpeljal na kopanje v morje, živali pa so za seboj pustile neprijetno »sled«, ki je močno razburila domačine.

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