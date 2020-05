Na Evrovizijo 2021 Ana Soklič, a ne z Vodo

Preberite še: Evrovizija brez zmagovalca in poražencev

Voda, ki je prepričala in zmagala na letošnji Emi, ne bo pljusknila do Rotterdama. Tako so danes, ko bi moral finalni večer v tamkajšnji dvorani Ahoy dati novega zmagovalca tega festivala, objavili na TV Slovenija.A bo Slovenijo tudi prihodnje leto zastopala ista vokalistka, le da z drugo pesmijo. Način izbora pesmi za naslednje leto sicer še ni določen, so še objavili na televiziji.Kot smo pisali, bo Nizozemska svoje gostiteljstvo Evrovizije, ki je seveda odpadla zaradi pandemije novega koronavirusa, prenesla na leto 2021. Že pred danes objavljeno odločitvijo TV Slovenija je bilo znano , da letošnje pesmi prihodnje leto ne bodo mogle sodelovati, pri čemer vsaka radiotelevizija sama odloči, ali bo na prihodnjem tekmovanju nastopal letošnji izvajalec ali ne.A tudi Voda, ki ji sicer na stavnicah v času pred odpovedjo letošnje izdaje festivala ni kazalo dobro, v Evropi ne bo ostala nepreslišana, so dodali slovenski televizijci. Prodrla je v posebno evrovizijsko oddajo Evropa, prižgmo luči z delčki letošnjih 41 zmagovalnih skladb, ki se zaradi pandemije koronavirusne bolezni niso mogle potegovati za klasičnih 12 točk. Evrovizijo je nadomestil alternativni netekmovalni šov.