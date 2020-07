Na Evrovizijo v Rotterdamu se vrača plejbek

Preberite še: Na Evrovizijo 2021 Ana Soklič, a ne z Vodo

Zmanjševanje stroškov

Evrovizija bo v rotterdamski dvorani Ahoy 18., 20. in 22. maja 2021. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

Rotterdam 2021 v vsakem primeru

Pravila Evrovizije so se spremenila, poroča portal evrovizija.com. Predvsem z razlogom zagotovitve, da evrovizijsko tekmovanje v prihodnje bo, in sicer ne glede na spremenljive globalne okoliščine po svetu. Tako razlog za spremembo argumentirajo v zvezi EBU, v kateri si želijo, da bi bila organizacija evrovizijskega izbora v prihodnje pripravljena na najrazličnejše okoliščine.V sodelujočih državah se bodo lahko prihodnje leto odločili, ali bodo spremljevalni vokali ob njihovih skladbah zapeti v živo na evrovizijskem odru ali pa bodo vnaprej posneti. Prav tako bo dovoljena kombinacija posnetega spremljevalnega vokala in prepevanja v živo.Sprememba pravil pomeni tudi, da število spremljevalnih vokalov – če bodo ti posneti vnaprej – ne bo več omejeno. Za zdaj je namreč lahko na evrovizijskem odru ob nastopu posamezne države največ šest ljudi. To ostaja merodajno še naprej.Zveza EBU je sicer pojasnila, da odločitev o posnetih spremljevalnih vokalih še kako zmanjša številne stroške, tako za gostitelje kot tudi za sodelujočo državo.Nova pravila zveze EBU sicer glede Pesmi Evrovizije 2021 med drugim zagotavljajo izvedbo 18., 20. in 22. maja prihodnje leto, kar je potrdil tudi izvršni producent, ki je še dejal, da bo tekmovanje izvedeno v vsakem primeru.Določajo pa tudi, da lahko na tekmovanju ESC 2021 sodelujejo izključno tiste pesmi, ki bodo izbrane po 1. septembru 2020. Kot je znano, bo Slovenijo v Rotterdamu zastopala a ne z zmagovalno Vodo z letošnje Eme , pač pa z novim napevom.