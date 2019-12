Na globalni lestvici kraljeval Daddy Yankee

Na youtubu so znova dominirali latinskoameriški glasbeni izvajalci. Najbolj gledan glasbeni video letošnjega leta je Con Calma izvajalca, drugo mesto je zasedla pevkas pesmijo Con Altura.To je že tretje leto zapored, da so latinskoameriške skladbe kraljevale na youtubovi lestvici, navaja BBC. Lani je bil najbolj gledani glasbeni posnetek na tem kanalu Te Bote izvajalca, leta 2017 pa vsem znani Despacito, ki je s 6,5 milijarde ogledov tudi najbolj gledan posnetek v zgodovini portala. BBC poroča, da lestvica odraža vse večjo pomembnost tega dela sveta v glasbeni industriji. Gre namreč za najhitreje rastoči glasbeni trg.Imajo pa ti izvajalci manjši doseg pri ponudnikih Spotify in Apple, ki sta prav tako izdala lestvico najbolj poslušanih. Zanimivo je, da Daddy Yankee sploh ni na teh dveh lestvicah, ampak so v ospredjus skladbo Señorita,in